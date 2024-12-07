Це буде перший саміт під керівництвом нового президента установи Антоніу Кошти.

Президент України Володимир Зеленський запрошений на саміт Європейської ради, який відбудеться 19 грудня. Про це йдеться у листі-запрошенні лідерам країн Євросоюзу від нового президента Євроради Антоніу Кошти.

Він нагадав, що днями повернувся з візиту до Києва, який відбувся у перший день свого вступу на посаду.

"Ситуація в Україні буде в центрі наших дискусій. ... Нам потрібно підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і робити все можливе, щоб вторгнення Росії зазнало поразки, а міжнародне право перемогло", - зазначив європейський політик.

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За його словами, грудневий саміт Європейської Ради є "важливою нагодою" надіслати однозначне послання підтримки Україні для досягнення всеохопного, справедливого та тривалого миру:

"Я запросив президента Зеленського приїхати до Брюсселя з нагоди засідання Європейської Ради, щоб розповісти нам про останні події на місці та свої погляди на те, як Європа може найкраще підтримати Україну".

Кошта уточнив, що дискусія з Зеленським має відбутися після традиційного обміну думками між членами Євроради на початку саміту. Після цього рада проведе дебати щодо України, де підіб’є підсумки ситуації та обговорить "найкращий спосіб виконати наші зобов’язання перед українським народом".

Візити Зеленського за кордон

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 7 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа. Його літак приземлився у столиці Франції опівдні. З 16:00 до 17:00 главу української держави в Єлисейському палаці прийме президент Франції Емануель Макрон.

У жовтні Зеленський прибув до Британії з візитом. Там він провів переговори з прем'єр-міністром Королівства Кейром Стармером і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

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