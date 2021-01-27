Суддя постановила залучити до справи адвоката з Центру надання безоплатної вторинної допомоги.

Адвокати екс-президента Віктора Януковича не з’явились на засідання суду з розгляду питання про здійснення спеціального досудового розслідування щодо їхнього підзахисного в справі про організацію масових вбивств під час Революції Гідності.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Печерський райсуд Києва мав розглянути відповідне клопотання слідчого Державного бюро розслідувань.

Однак з’ясувалося, що на засідання не з’явилися захисники Януковича.

Прокурори в справі звернулися до суду визнати неявку адвокатів такою, яка не має поважних причин. Суд з цим погодився.

Крім того, суд постановив на наступне засідання призначити для Януковича безкоштовного адвоката з Центру надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Наступне засідання призначено на 15:30 9 лютого.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року Київський апеляційний суд повернув до Печерського райсуду ухвалу, в якій Печерський райсуд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Януковича в справі про організацію масових вбивств на Майдані. Тоді апеляційна інстанція вказала, що рішення Печерського райсуду є недостатньо обґрунтованим.

Справа Януковича: що потрібно знати

Після втечі з України в лютому 2014 року Янукович проживає в Росії.

24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно визнав Януковича винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни, засудивши його до 13 років позбавлення волі. Разом з тим суд не визнав доведеною провину екс-президента в посяганні на територіальну цілісність України. Янукович не брав участі у судовому процесі.

Прокурори просили суд засудити Януковича до 15 років позбавлення волі. Від оскарження вироку прокуратура відмовилася.

Захисники екс-президента назвали рішення суду необґрунтованим та ухваленим під тиском. На вирок Януковичу адвокати подали кілька апеляційних скарг.

У кримінальній справі про масові вбивства на Майдані також фігурують колишні міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та його заступник Віктор Ратушняк, голова Служби безпеки України Олександр Якименко та його перший заступник Володимир Тоцький, командувач внутрішніх військ МВС України Станіслав Шуляк та інші високопосадовці.

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Автор: Дмитро Хилюк