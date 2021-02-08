3 лютого Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про примусовий привід голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка на засідання для обрання йому запобіжного заходу.

Детективи Національного антикорупційного бюро не змогли примусово доставити голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка на засідання суду, бо не застали його ані вдома, ані на роботі.

Як передає кореспондент УНІАН, на 15:00 у Вищому антикорупційному суді було заплановано розгляд клопотання про обрання Вовку запобіжного заходу у вигляді застави.

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Однак суддя не з’явився на це засідання, незважаючи на рішення ВАКС про примусовий привід.

Прокурор САП Олег Макар повідомив, що детективи НАБУ не знайшли Вовка за всіма відомими їм адресами.

Наразі в судовому засіданні оголошено 10-хвилинну перерву.

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17 липня 2020 року відбулися обшуки в ОАСК, а також у Державній судовій адміністрації. Потім детективи НАБУ пред'явили підозри у створенні злочинної організації і захопленні влади голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову, п'ятьом суддям і керівнику ДСА Зеновію Холоднюку.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 11 осіб на чолі з головою ОАСК діяли в рамках злочинної організації, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККС, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі. Також НАБУ оприлюднило записи розмов нібито цих суддів.

У САП стверджують, що ця злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і ділових кіл.

1 вересня Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити Вовка від здійснення судочинства.

3 листопада НАБУ оголосило Вовка в розшук.

3 лютого 2021 року ВАКС ухвалив рішення про примусовий привід Вовка на засідання для обрання йому запобіжного заходу. Суддя назвав це рішення незаконним і заявив, що не має наміру його виконувати.

Сьогодні, 8 лютого, Вовк не з’явився на засідання ВАКС з розгляду клопотання про його тимчасове відсторонення від посади голови суду.

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Автор: Дмитро Хилюк