Відповідне рішення сьогодні ухвалив слідчий суддя ВАКС.

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про примусовий привід голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка на засідання для обрання йому запобіжного заходу.

Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-секретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

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За її словами, відповідне рішення сьогодні ухвалив слідчий суддя ВАКС.

Як повідомляється на сайті суду, сьогодні Вовк вчергове не з'явився на засідання, на якому йому мали обрати запобіжний захід, та не повідомив про причини свого неприбуття.

"У судовому засіданні прокурор САП заявив клопотання про привід вказаної особи до суду. Слідчий суддя клопотання задовольнив", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виконання ухвали про примусовий привід доручили відповідним підрозділам Національного антикорупційного бюро України.

Що відомо про справу

17 липня 2020 року відбулися обшуки в ОАСК, а також у Державній судовій адміністрації. Потім детективи НАБУ пред'явили підозри у створенні злочинної організації і захопленні влади голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову, п'ятьом суддям і керівнику ДСА Зеновію Холоднюку.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 11 осіб на чолі з головою ОАСК діяли в рамках злочинної організації, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККС, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі. Також НАБУ оприлюднило записи розмов нібито цих суддів.

У САП стверджують, що ця злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і ділових кіл.

Пізніше Вовк і Холоднюк заявили, що їм не вручали повідомлення про підозри.

11 серпня в НАБУ заявили про оголошення в розшук сімох фігурантів у справі про можливе захоплення держвлади керівництвом ОАСК. Йшлося про Вовка, Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Миколу Сіроша, Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова, Сергія Остапця.

1 вересня Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити Вовка від здійснення судочинства. Також ВРП повернула генпрокурору три клопотання про тимчасове відсторонення суддів ОАСК і ще два відмовилася задовольнити. Рішення ВРП стосувалися Аблова, Погрібніченка, Огурцова, Качура та Келеберди.

1 жовтня ВАКС відсторонив Холоднюка від посади.

3 листопада НАБУ оголосило Вовка в розшук.

У ВАКС та НАБУ також неодноразово повідомляли, що Вовк та інші судді ОАСК ігнорують судові засідання, тому суд не може обрати їм запобіжні заходи.

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Автор: Антоніна Доломанжи