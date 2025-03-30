У МЗС запевняють, що ніколи не підуть на те, що зробить країну беззахисною.

Риторика Російської Федерації щодо України загострилася до рівня 2022 року, Москва намагається скористатися нинішнім геополітичним імпульсом.

Таку думку в мікроблозі X висловив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, вже протягом багатьох років Росія прагне обмежити українську армію, обороноздатність й військову допомогу, а також заблокувати вступ країни до НАТО:

"Всі ці вимоги мають одну спільну рису: Москва хоче отримати слабку, беззахисну Україну. Йдеться не про НАТО і не про "міркування безпеки". Йдеться про здатність Росії знищити українську державу на більш пізньому етапі, окупувати її території, захопити її корисні копалини, використати її людський та інший потенціал для подальшої агресії".

Міністр підкреслив, що Київ бачить російську стратегію і ніколи не прийме нічого, що робить Україну слабкою чи беззахисною. "Навпаки, справжній і справедливий мир вимагає міцних і довгострокових гарантій безпеки для його збереження", - додав Сибіга.

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Вимоги Росії для припинення війни

Як відомо, Москва наполягає на міжнародному визнанні Криму та чотирьох українських областей, частину яких вона захопила, російськими територіями.

Росія вимагає, щоб Україна офіційно відмовилася від прагнень приєднатися до НАТО та інших військових альянсів, а також значно зменшила чисельність та спроможності своєї армії. ​Крім того, Кремль хоче, щоб західні партнери України припинили постачати їй зброю.

Ще однією умовою є зняття санкцій, зокрема, відновлення доступу російських банків до міжнародної платіжної системи SWIFT та зняття обмежень на експорт російської сільськогосподарської продукції. ​

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