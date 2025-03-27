Водночас, президент України готовий до будь-яких перемовин, але прагне, аби Україна була у сильній позиції.

Російський диктатор Володимир Путін блокує перемовини з Україною, бо хоче продовжувати війну. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у Парижі на пресконференції після зустрічі лідерів щодо підтримки України та безпеки у Європі.

Зокрема, у президента запитали, у якій момент треба буде перейти до прямих перемовин між Україною та РФ, і хто блокує такі переговори.

"Блокування одне - саме Росія. Все дуже просто - він (Путін) не готовий до прямих перемовин", - наголосив Зеленський.

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Глава держави підкреслив, що сам він особисто не боїться жодного формату перемовин.

"Ми у війні. І не теоретично, а дуже практично, на жаль. І я знаю усе, що відбувається зараз у нас в час війни. Ми розуміємо, де у нас складнощі, що на фронті, що на кожному кілометрі, чого не вистачає. Я розбираюсь у зброї. Я розмовляю з деякими лідерами, і вони завжди були здивовані - я знав більше деталей, що у них є з озброєння, що у них на озброєнні, які системи, ніж вони. Це не закид", - повідомив Зеленський.

Він додав, що точно знає, чого не вистачає Україні.

"Я готовий до будь-якого формату перемовин. Я ніколи не боявся. Просто Путін хоче війни. Що може людина, яка хоче війни, сказати на перемовинах про мир? - Я не та людина, яка буде сидіти і мовчати, або ковтати усі ці його наративи. Мене не цікавлять його бали в Криму, його червона ікра тощо. Я не знаю, може він когось там у світі ще здивує. Але для мене - вони динозаври. Розумієте, вони хочуть просто нас з'їсти. А нам треба захищатися і відстоювати свої права. Не можна просто слухай: "а давай поговорим"... Мені немає про що просто з ним говорити", - наголосив Зеленський.

Як констатує президент, в України одна ціль - закінчити війну, змусити Путіна припинити цю війну.

"Якщо будемо слабкі на цих перемовинах, він буде погрожувати у будь-якому випадку, і максимально робити все, щоби Україна втратила свою суверенність, що є втратою ідентичності. І ми не можемо цього допустити", - повідомив Зеленський.

Він сказав, що готовий до будь-яких перемовин, але прагне бути у сильній позиції.

Як сказав Зеленський, від президента США Дональда Трампа він хоче, аби той допоміг поставити Україну у сильну позицію на таких перемовинах, щоби був шанс закінчити війну.

"І не просто закінчити, а мати справедливий мир, сталий мир, щоб завтра знову не було війни. Ось що я хочу. Я хочу цих гарантій від Сполучених Штатів", - наголосив Зеленський.

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