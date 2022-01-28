Лавров послався на Мінські угоди.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пояснив відмову Москви від визнання "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки".

Про це йшлося в його інтерв'ю російським радіостанціям.

"Питання про визнання має розглядатися в контексті нашої твердої лінії на те, щоб змусити Захід змусити Київ виконувати Мінські домовленості. Тоді все буде в порядку, як і передбачено цим документом, до речі, схваленим Радою Безпеки ООН", — вважає він.

Читайте такожПєсков: Путіну прекрасно відомо про ідею офіційно поставити зброю "ЛДНР"

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що можливе визнання Держдумою Російської Федерації так званих "ЛДНР" дорівнюватиме виходу цієї країни з Мінських домовленостей.

Визнання "ЛДНР" Росією: що відомо

Раніше Комуністична партія РФ на чолі з Геннадієм Зюгановим підготувала звернення до Володимира Путіна, закликавши його визнати "незалежність" окремих районів Донецької та Луганської областей.

При цьому перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін висловив сумнів, що РФ зможе визнати "ЛДНР".

У Кремлі спочатку заявили, що не бачили проекту документа, але незабаром додали, що не коментуватимуть його до прийняття рішення Держдумою.

21 січня стало відомо, що в Держдумі дали "зелене світло" процедурі визнання "ЛДНР". Наступного тижня у РФ обговорять ініціативу комуністів про визнання окупованих районів Донбасу - так званих "ДНР" та "ЛНР".

В МЗС України вже відреагували на реєстрацію в Держдумі проекту з визнання "ЛДНР" незалежними.

"За аналізом інформації, яку ми зараз маємо, ця ініціатива внесена спеціально як частина розхитування. Поки наміри якогось швидко приймати це рішення, і визнавати "ДНР" і "ЛНР" в Росії ми не бачимо. Це частина великої гри з розхитування ситуації", - заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Вас також можуть зацікавити новини: