За словами очільника МЗС України, якщо це рішення буде ухвалено, це буде де-юре вихід Росії з Мінських домовленостей.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував ухвалене в Держдумі Росії рішення зареєструвати проект щодо визнання незалежними так званих "ЛДНР".

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"З аналізу інформації, яку ми зараз маємо, ця ініціатива внесена спеціально як частина розхитування. Поки що наміру якогось швидко ухвалювати це рішення, і визнавати ДНР і ЛНР в Росії ми не бачимо. Це частина великої гри з розхитування ситуації", - наголосив очільник МЗС.

Читайте такожВ МЗС розповіли, скільки держав хочуть забрати співробітників посольств з УкраїниКулеба підкреслив, що ухвалення цього рішення стане де-юре виходом Росії з Мінських домовленостей.

Як повідомляв УНІАН, у Держдумі Росії фракція комуністів зареєструвала проект звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати незалежними державами так звані "ЛНР" і "ДНР".

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