Міністр вважає, що Росія не наважиться на такий крок.

Можливе визнання Держдумою Російської Федерації так званих "ЛДНР" дорівнюватиме виходу цієї країни з Мінських домовленостей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він нагадав, що з такою ініціативою виступили російські комуністи. Мета такої ініціативи, зазначив Резников, ховається у бажанні РФ "примусити нас нервуватися".

"Ми не будемо з цього приводу нервуватися", - наголосив Резніков.

За його словами, якщо ж Росія усе ж ухвалить таке рішення, то це буде "очевидним кроком по виходу з Мінських угод, демонстрацією того, що вони по суті відмовляються від Мінських угод".

Міністр зазначив, що Мінські угоди не є актом міжнародного юридичного характеру, але це політико-дипломатичні домовленості, які навіть були схвалені Радою безпеки ООН.

"Якщо росіяни раптом визнають ці незаконні угруповання, то вони по суті продемонструють, що відмовляються від Мінських угод. І треба шукати якісь нові моделі взаємодії для виходу з цієї ситуації", - сказав він.

Також Резников додав, що має передчуття щодо подальших дій Росії. Вони не наважаться на це, вважає він.

Визнання "ЛДНР" Росією: що відомо

Раніше Комуністична партія РФ на чолі з Геннадієм Зюгановим підготувала звернення до Володимира Путіна, закликавши його визнати "незалежність" окремих районів Донецької та Луганської областей.

При цьому перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін висловив сумнів, що РФ зможе визнати "ЛДНР".

У Кремлі спочатку заявили, що не бачили проекту документа, але незабаром додали, що не будуть його коментувати до прийняття рішення Держдумою.

21 січня стало відомо, що у Держдумі дали "зелене світло" процедурі визнання "ЛДНР". Наступного тижня в РФ обговорять ініціативу комуністів про визнання окупованих районів Донбасу - так званих "ДНР" та " ЛНР".

В МЗС України вже відреагували на реєстрацію у Держдумі проекту щодо визнання "ЛДНР" незалежними.

"З аналізу інформації, яку ми зараз маємо, ця ініціатива внесена спеціально як частина розхитування. Поки що наміру якогось швидко ухвалювати це рішення, і визнавати ДНР і ЛНР в Росії ми не бачимо. Це частина великої гри з розхитування ситуації", - заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба.