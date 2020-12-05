Україна має намір отримати План дій щодо членства в НАТО у 2021 році.

Міністр оборони України Андрій Таран заявляє, що зусилля на шляху інтеграції до Організації північноатлантичного договору (НАТО) подвоюються.

Про це Таран сказав в інтерв’ю “Урядовому кур’єру”, повідомляє Міністерство оборони.

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“Ми чітко окреслюємо свої амбіції отримати План дій щодо членства в НАТО і сподіваємося на всебічну політичну підтримку союзників з НАТО щодо ухвалення такого рішення на наступному саміті Альянсу 2021 року”, - зазначив Таран.

За словами міністра, про це він говорив під час зустрічі цього тижня з надзвичайними та повноважними послами та військовими аташе держав-членів Альянсу, акредитованими в Україні.

“Відступу від курсу немає, навпаки, подвоюємо наші зусилля на шляху євроатлантичної інтеграції”, - підкреслив Таран.

Також міністр запевнив, що набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору - це стратегічний курс держави.

Окрім того, додав він, планується досягти у максимально стислі строки достатню взаємосумісність Збройних сил України з відповідними силами держав Альянсу, а також суттєво активізувати реформи, спрямовані на досягнення відповідності критеріям членства в НАТО.

Україна і НАТО: що відомо

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Автор: Віталій Саєнко