Міністр оборони України Андрій Таран заявляє, що зусилля на шляху інтеграції до Організації північноатлантичного договору (НАТО) подвоюються.
Про це Таран сказав в інтерв’ю “Урядовому кур’єру”, повідомляє Міністерство оборони.
Читайте такожУ Міноборони сподіваються отримати План дій щодо членства в НАТО у 2021 році
“Ми чітко окреслюємо свої амбіції отримати План дій щодо членства в НАТО і сподіваємося на всебічну політичну підтримку союзників з НАТО щодо ухвалення такого рішення на наступному саміті Альянсу 2021 року”, - зазначив Таран.
За словами міністра, про це він говорив під час зустрічі цього тижня з надзвичайними та повноважними послами та військовими аташе держав-членів Альянсу, акредитованими в Україні.
“Відступу від курсу немає, навпаки, подвоюємо наші зусилля на шляху євроатлантичної інтеграції”, - підкреслив Таран.
Також міністр запевнив, що набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору - це стратегічний курс держави.
Окрім того, додав він, планується досягти у максимально стислі строки достатню взаємосумісність Збройних сил України з відповідними силами держав Альянсу, а також суттєво активізувати реформи, спрямовані на досягнення відповідності критеріям членства в НАТО.
Україна і НАТО: що відомо
- Експертка розповіла, коли Україна може отримати план дій щодо членства в НАТО
- НАТО продовжує посилювати підтримку України і Грузії в Чорноморському регіоні - Столтенберг
- Країни-члени НАТО готові посилити практичну підтримку України та Грузії - Столтенберг
- Угорщина поскаржилась на Україну в НАТО: генсек Альянсу відреагував
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram