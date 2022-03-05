Глава МЗС зазначив, що незакриття неба над Україною призведе до більшої загибелі мирних людей від російських повітряних ударів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що Україна незмінно закликає НАТО закрити небо над українською територією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

Глава МЗС наголосив, що позиція НАТО щодо відмови запровадити безльотну зону над Україною розчаровує.

"На жаль, я повинен сказати, що більше цивільних буде вбито з повітря російськими повітряними силами через рішення не започатковувати безпольотну зону, більше дітей буде вбито, більше української крові буде пролито", - заявив Кулеба.

"Ми продовжуємо наполегливо закликати НАТО створити безльотну зону над Україною", - наголосив Кулеба.

"Звичайно, існує дискусія, чи закриття неба загострить ситуацію, або закриття неба принесе більше безпеки для України. Відповідь на це питання залежить від того, наскільки НАТО впевнене у собі. Якщо НАТО вірить, що є достатньо сильним, аби започаткувати безльотну зону, виходячи з припущення, що Росія не буде здійснювати воєнне втручання в польоти літаків НАТО, які патрулюватимуть українське небо, тоді закриття неба має відбутися. Якщо НАТО не має впевненості, і вірить, що є недостатньо сильним, аби зустріти Росію у повітрі над Україною, тоді, звичайно, вони не створять безльотну зону над Україною", - наголосив Кулеба.

Він додав, що саме так бачать ситуацію в Україні.