Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що Україна незмінно закликає НАТО закрити небо над українською територією.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.
Глава МЗС наголосив, що позиція НАТО щодо відмови запровадити безльотну зону над Україною розчаровує.
"На жаль, я повинен сказати, що більше цивільних буде вбито з повітря російськими повітряними силами через рішення не започатковувати безпольотну зону, більше дітей буде вбито, більше української крові буде пролито", - заявив Кулеба.
"Ми продовжуємо наполегливо закликати НАТО створити безльотну зону над Україною", - наголосив Кулеба.
"Звичайно, існує дискусія, чи закриття неба загострить ситуацію, або закриття неба принесе більше безпеки для України. Відповідь на це питання залежить від того, наскільки НАТО впевнене у собі. Якщо НАТО вірить, що є достатньо сильним, аби започаткувати безльотну зону, виходячи з припущення, що Росія не буде здійснювати воєнне втручання в польоти літаків НАТО, які патрулюватимуть українське небо, тоді закриття неба має відбутися. Якщо НАТО не має впевненості, і вірить, що є недостатньо сильним, аби зустріти Росію у повітрі над Україною, тоді, звичайно, вони не створять безльотну зону над Україною", - наголосив Кулеба.
Він додав, що саме так бачать ситуацію в Україні.