На півострові вважають, що нові обмеження України нібито ніяк не вплинуть на парламентські вибори в Росії.

Голова незаконної виборчої комісії окупованого Криму Михайло Малишев відповів на анонсовані Радбезом України санкції приказкою про караван і собак.

Про це пише ТАСС.

Малишев стверджує, що нові обмеження України нібито ніяк не вплинуть на парламентські вибори в Росії.

"Усі ці чергові санкції ніяким чином не вплинуть на роботу ні виборчих комісії, ні членів комісії. І хотілося б відповісти відомою східною приказкою: "Собака гавкає, а караван іде". Все йде своєю чергою, вся робота проводиться, яка потрібна з організації виборчого процесу. усе в нормальному, спокійному режимі", – заявив Малишев.

Читайте такожГенасамблея ООН розгляне питання про окуповані території України попри спроби Росії це оскаржитиЗа підрахунками окупантів, у Криму в перший день голосування явка склала 21,15%. Проголосували 315,9 тисячі мешканців окупованого півострова.

Що передувало

17 вересня Рада національної безпеки і оборони вирішила ввести санкції проти всіх організаторів виборів до Державної Думи Російської Федерації на українських окупованих територіях.

Секретар Радбезу Олексій Данілов уточнив, що під обмеження потраплять члени дільничних комісій, агітатори, кандидати, усі спостерігачі, які є офіційними особами на цих виборах.

У п’ятницю був відпрацьований перший список таких осіб.

Під санкціями вже перебувають 53 члени тервиборчкомів, 33 кандидати у Держдуму та 7 співробітників ФСБ, причетних до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Вибори у Держдуму РФ стартували 17 вересня. Кремль незаконно залучив до голосування мешканців ОРДЛО з російськими паспортами та відкрив незаконні дільниці в окупованому Криму.

Крим Росія окупувала у 2014 році.

Автор: Яна Ставська