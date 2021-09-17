На членів дільничних комісій, агітаторів, кандидатів та всіх спостерігачів незаконного виборчого процесу чекають санкції.

Рада національної безпеки і оборони вирішила ввести санкції проти всіх організаторів виборів до Державної Думи Російської Федерації на українських окупованих територіях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив під час брифінгу за результатами сьогоднішнього засідання ради.

Зокрема, на засіданні РНБО було заслухано доповідь голови Служби безпеки України Івана Баканова.

Читайте також"Усьому приходити свій кінець": Кулеба про намір РФ підвозити жителів Донбасу на вибори"Переважна більшість санкцій стосується саме питання, яке сьогодні стосується окупованої території Криму і окупованої території Донецької і Луганської областей, - це вибори в так звану Державну думу Російської Федерації. Ми впевнені, що на цих територіях немає права Російська Федерація проводити вибори. Тому всі учасники цього процесу, які беруть участь, - члени дільничних комісій, агітатори, кандидати, усі спостерігачі, які є офіційними особами на цих виборах, - вони будуть під санкціями нашої країни", - сказав Данилов.

Зокрема, сьогодні було відпрацьовано перший список тих осіб.

"Санкції ті, які є у нас у повному обсязі, будуть вже найближчим часом, через указ президента, застосовані", - додав Данилов.

Нагадаємо, що парламентські вибори в РФ проходять 17-19 вересня. На них дозволили брати участь жителям ОРДЛО з паспортами РФ. Попри те, що МЗС України засудило це рішення, в російському посольстві в Києві відкрилася дільниця для голосування.

Автор: Віталій Саєнко