До адвоката вийшов представник СБУ і повідомив, що "офіційно Чауса немає в будівлі і тому вони не можуть виконати моє прохання про допуск до клієнта".

Адвокат колишнього судді Миколи Чауса Ростислав Кравець заявив, що офіційно його підзахисного немає в будівлі СБУ.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами адвоката одіозного екс-судді, до нього вийшов представник СБУ і повідомив, що "офіційно Чауса немає в будівлі і тому вони не можуть виконати моє прохання про допуск до клієнта".

"Поки на цьому все. Свої координати я залишив. Думаю, якщо він офіційно з'явиться в СБУ, мені повідомлять", - підсумував Кравець.

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Затримання Чауса: що відомо

Сьогодні ряд ЗМІ повідомили про те, що Чауса затримали в одному з сіл у Вінницькій області після дзвінка одного з місцевих жителів.

Поліцейським Чаус нібито підтвердив свою особу і повідомив, що був викрадений невідомими. Потім співробітники СБУ "відбили" Чауса у поліцейських. Після цього за ними почав ганятися спецназ НАБУ.

В Антикорупційному бюро закликали передати підозрюваного їм, але в СБУ відмовилися і нібито повезли до себе.

Довідка УНІАН. 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабара за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші у скляній банці.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання судді і притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, залишив територію України. Його було оголошено в розшук. Пізніше Чауса затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові.

6 жовтня Комісія з проблем громадян і надання політичного притулку при президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.

28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.

5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив про викрадення Чауса.

17 травня у Telegram-каналі з’явилося відео, на якому екс-суддя Чаус заявив про намір повернутися в Україну і спростував інформацію про його викрадення.

Автор: Денис Прядко