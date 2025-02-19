Щоб провести вибори одразу після припинення вогню, треба, щоб у парламенті був уже готовий до розгляду законопроєкт, каже нардепка.

Провести вибори в Україні одразу після припинення вогню нереалістично, вважає народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе. Про це вона заявила в ефірі Радіо Свобода.

За її словами, щоб провести такі вибори, потрібно, щоб у парламенті був уже готовий до розгляду законопроєкт, який би регулював ці "повоєнні вибори". Важливим фактором є і гарантування демократичності та прозорості виборів, додала Климпуш-Цинцадзе.

"Які це мають бути повоєнні вибори, за яких умов гарантування цього режиму дотримання вогню, як організаційно, фінансово, безпеково, інформаційно забезпечити ці вибори, як забезпечити, щоб ці вибори відбувалися у спосіб, який би гарантував їхню демократичність, прозорість і відповідність базовим демократичним нормам? Ми ж не хочемо з вами вибори, які б нагадували вибори в Російській Федерації чи у Білорусі", - зауважила нардепка.

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Вона підкреслила, що європейські партнери України розуміють це і під час закритих дискусій, зокрема на Мюнхенській безпековій конференції, висловлювали чітку позицію, що вибори можливі лише після досягнення реального миру.

Останні заяви щодо виборів в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, 18 лютого президент США Дональд Трамп у заяві після переговорів Росії і США в Саудівській Аравії розкритикував українське керівництво, зокрема президента Володимира Зеленського, і заявив, що в Україні повинні пройти вибори.

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко наголосив, що для проведення президентських та парламентських повоєнних виборів необхідне ухвалення українським парламентом спеціального закону, який буде стосуватися виключно повоєнних виборів.

Також президент Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції заявляв, що готовий говорити про вибори у країні, однак українці не хочуть цього. Він наголосив, що наразі важливо зберегти єдність всередині країни.

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