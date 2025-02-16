Відповідної домовленості в Раді досягнуто вже давно, запевнив керівник фракції.

Вибори в Україні відбудуться не раніше, ніж за пів року після закінчення дії воєнного стану. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

"Бачу знову пішли якісь розмови про вибори. Не вперше за час війни. Тому вчергове нагадаю, що по-перше вибори під час воєнного стану неможливі", – написав він у своєму Телеграм.

Арахамія також нагадав, що лідери усіх парламентських фракцій та груп у Верховній раді уклали угоду, відповідно до якої вибори відбудуться "не раніше, ніж через 6 місяців" після скасування воєнного стану.

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При цьому він послався на документ, датований листопадом 2023 року і розміщений на офіційному порталі Верховної Ради.

"Ми дійшли згоди, що майбутні вільні та чесні національні вибори (парламентські, президентські) проводяться після завершення війни та завершення дії воєнного стану із часом, достатнім для підготовки проведення виборів (не менше 6 місяців після закінчення воєнного стану) на основі діючого Виборчого кодексу", – йдеться у фотокопії документа, під яким стоять підписи голів усіх парламентських фракцій і груп.

США вимагають від України проведення виборів

Як писав УНІАН, нещодавно спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Україна має провести вибори одразу після закінчення бойових дій. При цьому він зазначив, що демократичні країни проводять вибори навіть під час війни.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що він "готовий говорити про вибори, українці не хочуть цього". При цьому він додав, що "якщо комусь не подобається, вони можуть вибрати інше громадянство".

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