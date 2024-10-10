Президент нагадав, що в Україні проголосували велику кількість законів, "яку країни ЄС проходили роками".

Україна розраховує стати членом Європейського Союзу швидше, ніж прогнозується. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський у документальному фільмі про західний напрямок для України, що транслювався у телемарафоні.

Як зазначив президент, для отримання членства у блоці у більш короткі терміни потрібна наполегливість. За його словами, коли Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС, більшість лідерів країн-членів блоку попереджали його, що до переговорів ще 6-8 років. Водночас від переговорів до членства в ЄС може пройти і 10 років – приблизно стільки цей процес тривав для інших країн.

"Ми пройдемо всі ці етапи, я впевнений, і будемо в ЄС швидше, ніж прогнозується. Якщо ми продовжуватимемо так само, так само бігти, бути наполегливими", – наголосив Зеленський.

Відео дня

Президент нагадав, що в Україні проголосували велику кількість законів, "яку країни ЄС проходили роками". Зеленський зауважив, що в нашій країні цього процесу навіть "не помітили" – його "пробігли".

Шлях України до ЄС

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, Україна офіційно подала заявку на членство в ЄС. Історичний документ було підписано 28 лютого 2022 року.

Вже 23 червня 2022 року Європейська рада надала Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Зараз Україна продовжує виконувати реформи, необхідні для початку переговорів про повноправне членство. Ключовими сферами реформ є судова система, боротьба з корупцією, дотримання прав людини та економічна стабільність.

Вас також можуть зацікавити новини: