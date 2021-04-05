Поки не повідомляється про точну дату і час проведення розмови.

Цього тижня може відбутися розмова в тристоронньому форматі президентів України, Франції та канцлера Німеччини.

Про це з посиланням на джерела повідомляє ZN.UA.

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За даними видання, основною темою розмови стане загострення ситуації на Донбасі і координація позицій сторін у зв'язку з цим.

Як повідомляється, розмова повинна була відбутися відразу ж після відеоконференції за участю Меркель, Макрона і Путіна, проте не відбулася через проблеми з узгодженням часу.

Поки немає інформації про дату і час розмови лідерів трьох країн.

Розмова Путіна, Меркель і Макрона: що відомо

30 березня Меркель і Макрон під час відеоконференції з Путіним закликали Росію взяти на себе зобов'язання щодо стабілізації режиму припинення вогню на Донбасі.

Також сторони обговорили перспективи реєстрації в ЄС російської вакцини" Супутник V", ситуацію в Лівії, іранську ядерну програму і відносини між Росією і ЄС.

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Автор: Катерина Лиманська