Водночас глава держави уточнив, що Україна готується до майбутнього саміту.

Президент України Володимир Зеленський не братиме участі у саміті G20, який проходитиме у листопаді в Індонезії, якщо там буде президент РФ Володимир Путін.

На брифінгу у Києві Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що не стежить за участю інших членів "двадцятки" : "Позиція моя особиста та України була у тому, що якщо лідер РФ братиме участь, то Україна не братиме".

Глава держави додав, що Україна готується до майбутнього саміту.

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Він нагадав, що сьогодні обговорив із президентом Індонезії підготовку до саміту.

"У будь-якому разі, ми сьогодні знову були запрошені. Ще подивимося, кілька днів залишилося", - уточнив Зеленський.

Саміт G20 в Індонезії

Цьогорічний саміт Групи "двадцяти" пройде 15-16 листопада на Балі. Серед запрошених країн, зокрема, й Україна. У порядку денному - мир, здоров'я, цифрова трансформація і перехід на стійку енергетику.

Президент Індонезії Джоко Відодо запросив на саміт й російського президента Володимира Путіна, щоправда, його участь поки не підтверджена.

Можливий візит Путіна викликав обурення у Заходу. CNN з посиланням на координатора зі стратегічних комунікацій Радбезу Білого дому Джона Кірбі писав, що Байден не має наміру зустрічатися з Путіним.

Також про це те, що Білий дім намагатиметься виключити зустріч двох президентів, у жовтні писало видання Politico.

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