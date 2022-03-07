Виступ відбудеться завтра, 8 березня.

Президент України Володимир Зеленський завтра зробить звернення до Палати громад Великої Британії.

Як повідомляє Sky News, президент України виголосить "історичну промову" перед британськими парламентарями за допомогою відеозв'язку о 17:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом).

Спікер Палати громад сер Ліндсі Хойл у зв'язку з цим заявив: "Кожен парламентар хоче безпосередньо почути президента, який буде звертатися до нас з України в онлайн режимі, тому це важлива можливість для Палати громад".

Після виступу Зеленського питань до нього не буде.

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