Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

Відповідний указ у четвер, 24 червня, опубліковано на сайті глави держави.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в тексті указу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Санкції проти Фукса та Фірташа

18 червня РНБО вирішила застосувати обмежувальні заходи проти бізнесменів Павла Фукса та Дмитра Фірташа.

Санкції проти Фукса пов'язані з минулими рішеннями РНБО про позбавлення ліцензій 19 компаній, що займаються видобутком корисних копалин. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, 6 грудня 2018 року одна особа, яку секретар РНБО представив без прізвища як Віталій Євгенійович, змогла зареєструвати в один день 19 компаній у місті Олександрія.

Читайте такожЗеленський назвав ще двох російських бізнесменів, які потрапили під санкції"І через дуже короткий проміжок часу ця людина отримала 19 ліцензій на вуглеводні", - додав Данілов.

"Ми вважаємо, що за цими діями стоять представники Російської Федерації. Ми на цьому наголошували на наших засіданнях", - сказав секретар РНБО.

Також секретар РНБО уточнив, що обмежувальні заходи застосовані через ситуацію, пов'язану з компанією "Голден Деррік", власником якої є Фукс.

Обмежувальні заходи стосовно Фірташа застосовані через його участь у титановому бізнесі та через постачання сировини, яка потім відправляється на військові підприємства Російської Федерації. Це постачання було відстежене українськими розвідувальними службами.

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Автор: Антоніна Доломанжи