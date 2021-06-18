Проти Фірташа і Фукса запровадили максимальний пакет санкцій, передбачений законодавством.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що РНБО на засіданні вирішила застосувати санкції проти олігарха Дмитра Фірташа та російського бізнесмена Павла Фукса.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після засідання РНБО.

"Сьогодні буди введені санкції проти Фірташа", - сказав Данілов і додав, що застосовані максимально можливі санкції проти олігарха.

Читайте такожАдвокати Фірташа затягують його екстрадицію до США – глава МЗС АвстріїСекретар РНБО уточнив, що обмежувальні заходи стосовно Фірташа застосовані через його участь у титановому бізнесі та через постачання сировини, яка потім відправляється на військові підприємства Російської Федерації. Він додав, що це постачання було відстежене українськими розвідувальними службами.

"Ми не можемо допустити, щоб це тривало. Це тривало доволі довго... і до речі, сьогодні, крім пана Фірташа наклали санкції на ті підприємства, які безпосередньо афільовані у військово-промисловий комплекс РФ, які використовують цей титан саме у військовій сфері", - наголосив Данілов.

Фірташ перебуває у Відні з весни 2014 року, відколи його було заарештовано за запитом США.

У Сполучених Штатах бізнесмена звинувачують у намірах за хабарі отримати дозволи на видобуток титанової руди в Індії. Планувалося, як випливає з матеріалів кримінального провадження, що підприємство олігарха постачатиме титан до США. У разі визнання винним Фірташу загрожують десятки років ув'язнення і конфіскація майна.

Санкції проти Фукса

Проти Павла Фукса "був введений повний комплект санкцій, які ми можемо застосувати згідно з нашим законодавством".

Секретар РНБО зазначив, що санкції проти Фукса пов'язані з минулими рішеннями РНБО про позбавлення ліцензій 19 компаній, що займаються видобутком корисних копалин.

За словами Данілова, 6 грудня 2018 року одна особа, яку секретар РНБО представив без прізвища як Віталій Євгенійович, змогла зареєструвати в один день 19 компаній у місті Олександрія. "І через дуже короткий проміжок часу ця людина отримала 19 ліцензій на вуглеводні", - додав Данілов.

"Ми вважаємо, що за цими діями стоять представники Російської Федерації. Ми цьому наголошували на наших засіданнях", - сказав Данілов.

У результаті цих перевірок отримання 19 ліцензій санкції сьогодні було запроваджено проти Фукса. Також секретар РНБО уточнив, що обмежувальні заходи застосовані через ситуацію, пов'язану з компанією "Голден Деррік", власником якої є Фукс.

"Ми ще раз наголошуємо, що не допустимо, щоб люди, які у незаконний спосіб отримували ті преференції від держави, і не має значення, коли це відбувалося, чи то часів Віктора Федоровича (Януковича), чи за часів Петра Олексійовича (Порошенка), - ще раз наголошую, надра - це стратегічний ресурс нашої держави. Згідно з Конституцією, усі громадяни України, усі ми з вами є власниками цих надр, ними треба розпоряджатися у той спосіб, щоб суспільству було відомо, хто за цим стоїть", - наголосив Данілов.

19 березня РНБО ухвалила рішення провести аудит усіх дозволів, які було видано в Україні на видобуток корисних копалин з 1994 року.

Також РНБО вирішила застосувати санкції проти таких компаній: «Геоконнект», «Глобалгеоінвест», «Транссетгео», «Геопост», «Геовертикаль», «Геотаргет», «Надрапрайд», «Геофорс», «Геостенс», «Надравестгруп», «Бестойл компані», «Надра простір», «Інфогеотренд», «Еджейн Макро», «Екогазальянс», «Епівал енерджі», «Юноліт ойл», «Профінафт», «Бестгеотек».

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, до цих 19 компаній застосовано максимальний тип санкцій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції проти 19 компаній, які видобувають корисні копалини, введено через отримання ними ліцензій за заниженими цінами, що завдало державі великих збитків.

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Автор: Віталій Саєнко