Президент наголосив, що Іран поставляє Росії дрони "за криваві гроші".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не довіряє керівництву Ірану.

Про це Зеленський розповів під час інтерв’ю канадським каналам CTV та CBC, коментуючи атаки Росії на Україну за допомогою іранських дронів-камікадзе та участь іранських інструкторів у навчанні окупаційних військ.

"Нам всім треба захищатися перш за все від брехні... Я не довіряю керівництву Ірану... Я їм не довіряю особисто, їх словам. Я маю на увазі саме керівництво, я не про громадян Ірану говорю зараз", - сказав президент.

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Він нагадав, що після падіння літака МАУ у 2020 році Іран заперечував свою причетність до його збиття і визнав її лише після того, як українські та іноземні фахівці оприлюднили відповідні докази.

Зеленський додав, що Іран і досі не виплатив компенсації рідним загиблих у цій трагедії.

Глава держави зауважив, що зараз Іран так само заперечує поставки ракет та безпілотників для Росії, незважаючи на наявні докази.

"Багато разів вони публічно говорили, що нічого не передавали... Все це брехня, бо вони вбивають наших людей... І ми зараз бачимо сотні ударів по Україні, по цивільній інфраструктурі... і відключення нашої енергетики, щоб люди не пережили цю зиму... Тому про яку довіру говорити? Іран поставляє їм дрони, поставляє їм вбивства українців. Це їхня домовленість за криваві гроші...", - зазначив він.

Іранські дрони на війні проти України

У липні цього року Росія закупила в Ірану велику партію бойових дронів "Shahed-136" та "Mohajer-6". За різними оцінками, їхня кількість може досягати до декількох тисяч одиниць.

Своєю чергою в Росії заперечують, що її армія застосовує іранські БПЛА під час атак на українські об’єкти, а в Ірані заявили, що не продавали РФ безпілотники.

В середині жовтня з'явилися повідомлення, що РФ замовила в Ірану ще більш як дві тисяч бойових дронів. Також деякі ЗМІ повідомляють, що Іран планує відправити в Росію балістичні ракети класу "земля-земля" Fateh-110 і Zolfaghar.

20 жовтня українська розвідка повідомила, що на територію РФ прибули іранські фахівці з використання безпілотних літальних апаратів.

Цього ж дня стало відомо, шо за місяць українські військові знищили понад 200 іранських дронів, якими російські загарбники атакували цивільні об’єкти, водночас десятки влучили по різних цілях.

21 жовтня Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо постачання в Росію іранських дронів Shahed-136 і Mohajer-6, а також балістичних ракет малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar.

За матеріалами слідства, є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади й оборонно-промислового комплексу умисно допомагають РФ у війні проти України.

Довідка УНІАН. 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.

Через три дні президент Ірану визнав, що український лайнер було збито "в результаті ненавмисної людської помилки" і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

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