Зеленський жорстко прокоментував виступ Кравченка і закликав Раду звільнити його

Якщо Кравченко вважає це політичним тиском, то "нехай так і називає".

Президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду якнайскоріше ухвалити рішення про відставку Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора.

Про це він написав у Telegram. "У цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає", - наголосив він.

Зеленський рекомендував парламенту проголосувати за звільнення Кравченка невідкладно. "Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно", - зазначив президент.

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Скандал навколо Кравченка

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади. Він зазначив, що це політичне рішення.

Він також подякував колегам, які сумлінно виконують свою роботу. Окремо Кравченко згадав тих, хто представляє обвинувачення в судах, працює з потерпілими, документує російські злочини та відстоює інтереси держави.

А сьогодні Кравченко заявив, що підписав повідомлення про підозру керівнику НАБУ та особі, близькій до керівника САП.

Він вважає, що операція "Карфаген" була спрямована не тільки проти нього, але її "справжньою метою було отримати доступ до матеріалів кримінальних проваджень щодо керівників та співробітників НАБУ та САП", а після цього усунути генерального прокурора та призупинити ухвалення процесуальних рішень у цих справах.

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