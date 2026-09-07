Кравченко подав заяву про відставку з посади генерального прокурора

Кравченко заявив, що це рішення є політичним.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади. Про своє рішення він оголосив у Facebook.

"Це політичне рішення. І я прийняв його свідомо. Не хочу, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною", - написав Кравченко.

Він також подякував колегам, які сумлінно виконують свою роботу. Окремо Кравченко згадав тих, хто представляє обвинувачення в судах, працює з потерпілими, документує російські злочини та відстоює інтереси держави.

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"Ваша робота в жодному разі не повинна знецінюватися. Дякую Президенту України і Верховній Раді за довіру, та прошу прийняти моє звільнення", – додав він.

Звинувачення на адресу Кравченка – що відомо

Раніше Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели спеціальну операцію з викриття злочинної організації на чолі з посадовою особою Офісу генерального прокурора (ОГП). Йшлося про причетність групи до "кришування" мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

В ОГП заявили, що використання посади, статусу співробітника прокуратури або службових можливостей для прикриття чи сприяння будь-якій злочинній діяльності є неприпустимим. Також в ОГП наголосили, що готові сприяти слідству.

У рамках матеріалів операції "Карфаген" НАБУ опублікувало знімки відкритого сейфа, заповненого пачками готівки. Деякі ЗМІ писали, що цей сейф знаходиться в Офісі генерального прокурора, однак генпрокурор Руслан Кравченко спростував цю інформацію.

Кравченко заявив, що не має жодного стосунку до прикриття незаконних кол-центрів, не давав вказівок сприяти такій діяльності та не використовував для цього повноваження генерального прокурора. Крім того, він зазначив, що під час слідчих дій було надано повний доступ до його робочого кабінету та всього, що необхідно було оглянути.

Співробітник Офісу генпрокурора, який фігурує у розслідуванні, вже був відсторонений від виконання службових обов’язків. Кравченко додав, що доручив підготувати кадрове рішення про звільнення цього співробітника за передбаченою законом процедурою.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Вищому антикорупційному суді під час обрання запобіжного заходу заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Сергію Кропіві, якого підозрюють у прикритті шахрайських кол-центрів, заявив, що обвинувачений займався контролем за проведенням ремонту в будинку генерального прокурора Руслана Кравченка в Козині.

Прокурор зазначив, що детективи зафіксували розмову Кропиви з генпрокурором 4 березня 2026 року, з якої стає зрозуміло, що Кропива "перебуває під заступництвом генерального прокурора". За його словами, саме цим і пояснюється наявність у нього "широких владних повноважень".

Крім того, за словами представника правоохоронних органів, Кропива допомагав оформити візу до США дружині Кравченка та організовував святкування дня народження генпрокурора в Мадриді.

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