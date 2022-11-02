Михайло Подоляк зазначив, що Путін поступається сильнішим лідерам.

Президент Російської Федерації Володимир Путін поступається сильнішим лідерам, тому він відновив участь Росії в "зерновій угоді". Одну з головних ролей зіграла Туреччина.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк у Twitter зазначив, що західні лідери повинні зрозуміти, що Путін поступається людям з сильною позицією.

"Який урок із зернової "османської дипломатії" слід винести західним лідерам? Шантажист з російським корінням завжди поступається тим, хто сильніший і вміє чітко аргументувати непохитну позицію. Шлях до "умиротворення" агресора лежить лише через розумну демонстрацію сили", - вказав політик.

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Зернова угода 2022 - що відомо

29 жовтня Росія вирішила припинити участь у "зерновій угоді", нібито через атаку на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті в тимчасово окупованому Криму. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить "зернову ініціативу".

ООН і Туреччина погодили рух суден, тому 31 жовтня з українських портів вийшли 12 кораблів, на борту яких знаходилося 354,5 тисячі тонн продукції.

За даними Мінінфраструктури, за три місяці "зернової угоди" 422 судна експортували майже 10 мільйонів тонн агропродукції.

2 жовтня у Москві заявили, що відновлюють участь у зерновій угоді.

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