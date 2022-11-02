Президент наголосив, що Україна не очікувала від Росії настільки агресивних кроків.

Президент України Володимир Зеленський вважає найбільшою помилкою української політики за 30 років незалежності те, що не було збудовано сильної системи безпеки.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю чеському телебаченню, відео запису якого оприлюднено в Telegram.

За його словами, Україна всі ці роки не чекала на такий агресивний крок від країни-сусідки.

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"Ми в Україні протягом 30 років не будували сильну систему безпеки, тому що не очікували від них настільки агресивних кроків. Це була найбільша помилка нашої країни, української політики", - наголосив він.

Зазначивши, що низка лідерів "підштовхує" Україну до переговорів із Росією, Зеленський сказав: "Не треба мене підштовхувати до переговорів, я не хочу повторення цих помилок. Я думаю, однієї війни для України в цьому столітті достатньо". За його словами, із цим "сусідом" можна будувати лише дуже прагматичні відносини.

Зеленський також зазначив, що не треба пов’язувати ультиматуми чи виконання умов Росії з подальшими діями, які вона обіцяє за це.

"Це велика помилка, це не пов’язані речі", - підсумував президент.

Безпекові гарантії для України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у вересні у Києві презентували рекомендації щодо безпекових гарантій для України. Гарантії мають бути політично та юридично обов’язковими для виконання на основі двосторонніх угод, але об’єднані в межах спільного документа про стратегічне партнерство під назвою "Київський безпековий договір".

В ОП наголосили, що під час підписання договорів про гарантії безпеки Україна наполягатиме на наявності чітких термінів надання підтримки. У представлених сьогодні рекомендаціях наразі немає конкретних термінів - вони будуть обговорюватися згодом, перед підписанням відповідних договорів.

Разом з тим, зазхначалося, що майбутні договори про гарантії безпеки для України не є альтернативою членства в НАТО. Їх ухвалюватимуть на той час, поки Україна ще не є членом НАТО.

Згодом стало відомо, що кілька країн, включно з РФ, не потрапили до списку потенційних гарантів безпеки України, хоча Москва хотіла там опинитися. А після цього відкрилися кошмарні для Кремля деталі переговорної позиції України з РФ.

Зеленський своєю чергою пояснив, що влада працює над тим, щоб гарантами безпеки України стали найсильніші суб’єкти вільного світу. Це робиться для того, щоб на багатосторонньому та двосторонньому рівні було детально визначено, хто, як і коли має реагувати, якщо виникне будь-яка загроза державній безпеці України.

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