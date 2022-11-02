На засіданні обговорили перебіг відбудови об’єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетики, які напередодні зазнали руйнувань унаслідок повітряних атак держави-терориста.

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

"Головнокомандувач Збройних сил України та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті. Представники розвідки поінформували про оборонні та наступальні спроможності противника. Були узгоджені наступні кроки з відновлення територіальної цілісності України. На засіданні обговорили перебіг відбудови об’єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетики, які напередодні зазнали руйнувань унаслідок повітряних атак держави-терориста. Було відзначено роботу сил протиповітряної оборони України, які вночі зупинили чергову атаку ворожих дронів-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що президент наголосив на необхідності пришвидшення роботи з метою формування ефективної системи ППО України.

Крім того, як поінформували в ОП, учасники засідання також розглянули питання забезпечення підрозділів боєкомплектом і перебіг підготовки військ до зимового періоду.

Нагадаємо, сьогодні вночі українська протиповітряна оборона знищила 12 із 13-ти ворожих дронів-камікадзе.

Удари РФ по енергетичній інфраструктурі України

10 жовтня Росія розпочала інтенсивні атаки на об'єкти української енергетичної інфраструктури із застосуванням ракет та дронів-камікадзе.

22 жовтня окупанти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об'єкти магістральних мереж західних регіонів України.

За інформацією генерального прокурора Андрія Костіна, з початку повномасштабного вторгнення збройними силами Росії було здійснено 85 атак на об'єкти електроенергетики України, з них 51 - у жовтні. Серйозно пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури України.

Після цього 31 жовтня окупанти знову завдали відчутного удару по енергоінфраструктурі України.

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