Глава української держави запевнив Зурабішвілі у солідарності Києва з грузинським народом.

Президент України Володимир Зеленський у Парижі провів зустріч із президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі. Про це він повідомив у Telegram.

За словами глави української держави, Київ підтримує та солідарний з грузинським народом, "який зараз відстоює достойне майбутнє для себе".

"Важливо завжди поважати думку людей і не дати уряду Іванішвілі здати країну Путіну", - написав Зеленський.

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Він підкреслив, що це є питанням контролю над Чорноморським регіоном, який хоче встановити Росія, адже це є загрозою "національній безпеці всіх у регіоні та у Європі":

"Запевнив пані президентку, що ми зі свого боку будемо координуватися з партнерами не тільки у Європі, щоб відреагувати дійсно системно і допомогти народу Грузії в захисті свого права жити незалежно".

Відносини України та Грузії - останні новини

Днями президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти влади Грузії. Зокрема, до санкційного списку потрапили засновник "Грузинської мрії", олігарх Бідзін Іванішвілі, голова уряду Георгій Кобахідхе, мер Тбілісі Каха Каладзе, голова Служби держбезпеки Грігол Лілуашвілі, виконавчий секретар "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе, міністр внутрішніх справ Вахтанг Гомелаурі та власник проурядового телеканалу "Імеді" Іраклій Рухадзе.

Згодом президентка Грузії Саломе Зурабішвілі привітала рішення Зеленського, зазначивши, що "Росія намагається повернути собі контроль над Чорним морем".

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