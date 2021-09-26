За словами Дмитра Пєскова, перешкодою для зустрічі Путіна з Зеленським нібито є позиція Києва по "Мінську-2"

У Кремлі заявляють, що перешкодою в організації можливої зустрічі президента РФ Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським є небажання офіційного Києва виконувати мінські угоди.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу "Росія-1", повідомляє "ТАСС".

"Ну так, президент Російської Федерації, що називається, був готовий вчора. І тут камінь спотикання який? Ми перебуваємо в ситуації, коли робота з реалізації мінського комплексу заходів зайшла в глухий кут", - сказав Пєсков.

За його словами,"глухий кут цей пов'язаний виключно з позицією України".

"Україна не хоче виконувати мінські домовленості, Україна хоче мінські домовленості замінити чимось ще, не називаючи це своїми словами", - додав Пєсков.

Читайте також Зеленський розповів, на що Росія перетворила окупований Крим Зустріч Зеленського і Путіна

У квітні 2021 року Зеленський запропонував Путіну зустрітися "у будь-якій точці Донбасу, де йде війна".

Путін же у відповідь порадив Зеленському обговорити Донбас з ватажками бойовиків, і лише за іншими темами звертатися безпосередньо до Москви.

Зеленський відкинув пропозицію глави Кремля провести переговори за участю ватажків "ЛНР" і "ДНР". Український лідер підкреслив, що не спілкуватиметься з терористами.

Прес-секретар Путіна заявляв, що в Кремлі вітають бажання Зеленського провести переговори з російським колегою, але виключають обговорення питання Донбасу.

Також він говорив, що два президенти зустрінуться, "коли обидва будуть готові, коли буде порядок денний для їх спілкування, коли вони зрозуміють, про що їм розмовляти".

У свою чергу, Зеленський, йдучи зі штаб-квартири ООН, де він виступав на сесії Генасамблеї, заявив, що зустрічатиметься з Путіним, "коли він буде готовий".

Автор: Тамара Отовська