Путін стверджує, що чинна влада України начебто зробила багато кроків, щоб зруйнувати двосторонні відносини з Росією.

Президент Росії Володимир Путін відреагував на пропозицію глави України Володимира Зеленського зустрітися на Донбасі.

Про це він заявив журналістам під час брифінгу з Олександром Лукашенком.

Читайте також"Знижує напругу": Зеленський відреагував на відведення військ РФ від кордону УкраїниЗа його словами, чинна влада України начебто зробила багато кроків, щоб зруйнувати двосторонні відносини з Росією. Зокрема, згадав про начебто утиски російської мови в Україні, «спробу зруйнувати» РПЦ в Україні і «заступився» за права росіян та російськомовних.

«Дуже було багато кроків, спрямованих на руйнування наших відносин, про що ми можемо тільки шкодувати. Але якщо президент Зеленський хоче почати відновлення цих відносин, ми будемо це тільки вітати», – сказав Путін.

Глава Кремля порадив Зеленському обговорити Донбас з ватажками бойовиків, і лише з іншими темами звертатися безпосередньо до Москви.

«Що ми хочемо обговорювати на цій зустрічі? Якщо мова йде про обговорення проблем Донбасу, то тоді, у першу чергу, керівництво України повинне зустрічатися з керівниками «республік», а вже потім обговорювати проблеми з представниками третіх країн. Якщо мова про двосторонні відносини, то ми приймемо президента України в Москві у будь-який зручний для нього час», – відповів Путін.

Зеленський запропонував Путіну зустрітися

У відеозверненні ввечері 20 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну провести переговори на Донбасі.

22 квітня прес-секретар Путіна заявив, що російському президенту доповіли про ідею Зеленського.

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Автор: Яна Ставська