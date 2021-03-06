Такі млинці будуть дуже ніжними й пікантними на смак.

Млинці з сьомгою – це справжнє свято смаку. Вони будуть чудовою стравою як для буднів, так і на святковий стіл.

Млинці з сьомгою

Борошно - 120 г

Молоко - 300 мл

Яйця - 2 шт.

Рослинна олія - 3-4 ст. л.

Сіль - дрібка

Для начинки

Сьомга слабосолена - 200 г

Сир вершковий - 2 ст. л.

Зелень кропу або петрушки - за бажанням

Яйця збити у мисці. Влити молоко, додати олію, сіль та борошно. Добре перемішати тісто й залишити на 10 хвилин.

Читайте такожНіжні млинці з начинкою: найкращі рецепти смачної стравиВипікати млинці на розігрітій сковороді з двох боків до зарум’янення.

Змастити кожен млинець вершковим сиром. Викласти тонкими скибочками нарізану сьомгу. За бажанням можна додати трошки зелені (кріп або петрушку).

Скрутити млинці рулетом. Розрізати кожен млинчик на частини й викласти на блюдо. Прикрасити зеленню й можна ще дольками лимона.

Зелені млинці з сьомгою

Пшеничне борошно - 200 г

Заморожений шпинат - 80-100 г

Курячі яйця - 2 шт.

Молоко - 120 мл

Вода - 150 мл

Олія - 50 мл

Цукор - дрібка

Сіль - 2 дрібки

Для начинки

Сьомга слабосолена - 200 г

Вершковий сир - 200 г

Кріп - кілька гілочок

Червона ікра (за бажанням) - для декору

Заморожені брикети шпинату треба попередньо розморозити. Потім влити у чашу блендера воду й подрібнити до однорідності. Замість замороженого шпинат можна взяти свіже листя без жорстких черешків.

У глибокій мисці з’єднати молоко, яйця, трошки солі та цукру. Збиваючи вінчиком, поступово додавати борошно, просіяне через сито.

Додати в тісто шпинатну суміш, влити олію і розмішати вінчиком. Для однорідності можна пробити суміш занурювальним блендером. Залишити на 10-15 хвилин. Якщо тісто вийшло густим, то можна долити молока або води, і навпаки.

Випікати млинці на розігрітій сковороді, змащуючи її олією.

Кожен млинець змастити вершковим сиром, викласти сьомгу, нарізану тонкими слайсами.

Акуратно згорнути млинці з начинкою трубочкою і прибрати у холодильник. Мінімум через 30 хвилин можна нарізати їх невеликими порційними шматочками.

Млинці з сьомгою та огірком

Борошно - близько 1 ст.

Молоко - 2 ст.

Яйця - 2 шт.

Цукор - 1-1,5 ч. л.

Сіль - дрібка

Рослинна олія (для смаження) - близько 2 ст. л.

Для начинки

Сьомга слабосолена - 250 г

Вершковий сир - 150 г

Огірок - 1 шт.

Кріп - за смаком і за бажанням

Перемішати між собою інгредієнти для млинців. Рослинну олію можна або додати в тісто, або змащувати нею сковороду перед кожним млинцем.

Читайте такожАпетитні млинці з сиром: як приготувати неймовірні налисники на МасницюПосмажити тонкі млинці. Їх знадобиться 8-10 штук.

Свіжий огірок порізати дуже тонко вздовж, а кріп дрібно порубати.

З сьомги зрізати шкіру й видалити кістки. Порізати рибу брусочками або тонкими скибочками.

Намазати половину поверхні млинця тонким шаром вершкового сиру. Покласти шматочки огірка, сьомги й злегка (за бажанням) посипати кропом.

Скрутити млинці в рулет. Охолодити їх у холодильнику і зберігати там до подачі. Для зручності вживання можна нарізати млинці на 3-4 частини.

Вас також можуть зацікавити інші рецепти:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН