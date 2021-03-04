Готувати млинці можна як на молоці, так і на кефірі та воді.

Домашні млинці – це завжди неймовірно смачно! До того ж вони є однією із найголовніших страв веселого свята Масниця. Упродовж цілого тижня прийнято смакувати млинцями з маслом, сметаною, варенням або джемом, згущеним молоком або будь-яким топінгом. Звісно ж, і начинка для них може бути найрізноманітнішою – як солодка, так і ситна.

Млинці на молоці

Борошно - 170 г

Молоко - 500 мл

Яйце - 1 шт.

Рослинна олія - 2 ст. л.

Цукор - 2 ст. л.

Сіль - 0,5 ч. л.

Всі необхідні інгредієнти мають бути кімнатної температури, тому краще підготувати їх заздалегідь.

Читайте такожАроматний сирний бісквіт: як приготувати ніжний смаколикУ молоко додати дрібку солі, цукор та олію. Додати куряче яйце. Ретельно збити всі ці складові до однорідності (можна скористатися міксером).

Потім ввести просіяне борошно. Знову все ретельно перемішати, щоб у тесті не було грудочок. У результаті має вийти рідке за консистенцією тісто.

Добре розігріти сковороду, трохи змастити олією. Влити ополоник тіста, рівномірно розподілити його по поверхні, трохи прокручуючи круговими рухами.

Обсмажувати млинець доти, поки він не перестане бути липким. Потім перевернути його на інший бік й пекти до зарум’янення та хрустких країв.

За бажанням, знятий зі сковороди гарячий млинець можна змастити шматком охолодженого вершкового масла.

Млинці на кефірі

Борошно пшеничне - 2 ст.

Кефір (або кисле молоко) - 1,5 ст.

Молоко (можна воду) - 0,5 ст. (+ ще близько 1/3 ст.)

Яйце куряче - 2 шт.

Цукор - 0,5 ст.

Сода (без гірки) - 1 ч. л.

Сіль - 1/4 ч. Л.

Олія - 3 ст. л.

Збити яйця з цукром (його кількість можна регулювати, залежно від того, якою буде начинка). Влити кефір, посолити та перемішати.

Поступово всипати борошно, заздалегідь просіяне з содою, і добре перемішувати тісто, щоб не було грудочок. Потім влити у тісто молоко або воду, ще раз усе перемішати.

Накрити тісто серветкою і дати постояти за кімнатної температури 20-30 хвилин.

Як мине вказаний час, тісто знову стане густим. Долити поволі ще трохи води або молока, щоб воно стало за консистенцією, як рідка сметана. Знадобиться близько 1/3 склянки води або молока. Додати олію, добре перемішати.

Сковороду змастити невеликою кількістю олії та добре розігріти. Випікати млинці спочатку з одного боку до золотистого кольору. А потім з іншого. Більше змащувати сковороду олією не потрібно.

Млинці на дріжджах

Борошно - 1,5 ст.

Дріжджі сухі - 0,5 ст. л.

Молоко - 0,5 л

Яйця - 2 шт.

Крупа манна - 1/4 ст.

Цукор - 1,5 ст. л.

Сіль - 0,5 ч. л.

Олія - 1/4 ст.

У 350 мл теплого молока додати цукор, дріжджі й перемішати. Всипати борошно та манну крупу. Перемішати все до однорідного стану, після чого накрити миску рушником і покласти в тепле місце на 2 години.

Як мине вказаний час, тісто має добре збільшитися в розмірі. Потім додати по одному яйця, після кожного добре збиваючи тісто вінчиком або міксером.

Влити решту молока (його слід кип'ятити в мікрохвильовці і додавати гарячим). Усе перемішати й додати олію. Далі слід самостійно відрегулювати густоту тіста – чим густішим воно буде, тим товстіші вийдуть млинці. Тісто можна розбавити як молоком, так і водою.

Готове тісто залишити для підйому ще на 30 хвилин. Випікати млинці на змащеній олією розпеченій сковороді.

Млинчики зі згущеного молока на окропі

Борошно пшеничне - 2 ст.

Молоко згущене - 1 банка

Вода (окріп) - 2 банки з-під згущеного молока

Яйце куряче - 2 шт.

Масло вершкове (розтоплене) - 1 ст. л.

Сіль - дрібка

Насамперед потрібно заздалегідь закип'ятити воду.

Читайте такожНайніжніші сирники: як приготувати пишні й апетитні смаколикиВлити у ємність згущене молоко. Додати яйця та розмішати (можна міксером).

У банку з-під згущеного молока налити окріп. Потім обережно вилити його в тісто, помішуючи на повільній швидкості.

Просіяти в тісто борошно, розмішати. Додати розтоплене вершкове масло, розмішати.

І наостанок додати в тісто другу банку окропу, розмішати. Тісто виходить рідким та у бульбашках.

Сковороду змастити трохи олією й випікати млинці до золотистого забарвлення з обох боків. Млинці можна наповнити будь-якою солодкою начинкою.

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Автор: УНІАН