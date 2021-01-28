Сирна запіканка – ніжний десерт або друга страва, якій можна надавати різні смаки. Зокрема, дуже смачним та оригінальним виходить смаколик із ягодами або фруктами.
Сирно-кокосова запіканка з ягодами
- Яйце куряче - 2 шт.
- Сир - 200 г
- Цукор - 50 г + 2 ст. л. для ягід
- Молоко - 100 мл
- Кокосова стружка - 80 г
- Борошно - 50 г
- Ягода будь-яка - 50 г
- Масло вершкове - 20 г
Яйця розділити на білки та жовтки.
До сиру додати цукор, жовтки й молоко, збити масу міксером. Висипати борошно і кокосову стружку, перемішати лопаткою.
Читайте такожКанапе на шпажках: як приготувати смачні закускиБілки збити в пишну піну. Додати в основну масу, перемішати акуратно лопаткою.
Ягоди засипати цукром, злегка перемішати.
Форму трохи змастити вершковим маслом. Викласти половину кокосово-сирної маси. Зверху розкласти ягоди з цукром.
Покрити рештою тіста. Зверху розкласти тонкі скибочки масла. Відправити у духовку й запікати приблизно 35 хвилин за температури 170°С, до рум'яного кольору.
Сирно-вівсянкова запіканка з чорницями
- Сир - 300 г
- Йогурт (без додатків) - 120 г
- Чорниці - 100 г
- Вівсяні пластівці - 30 г
- Яйця - 1 шт.
- Цукор - 2 ст. л.
- Крохмаль - 2 ст. л.
- Сіль - за смаком
Сир з'єднати з йогуртом та збити до однорідності. Додати яйце, цукор і сіль. Збити все блендером до однорідності.
Розділити сирну масу на дві рівні частини. У першу додати вівсяні пластівці й перемішати.
У другу викласти чорницю та крохмаль, збити до однорідності.
Дно форми з високими бортиками вистелити пергаментом. Викласти сирну масу з вівсяними пластівцями й розрівняти. Поверх розподілити чорничну масу.
Відправити запіканку в розігріту до 170ºС духовку на 30-35 хвилин. Готову запіканку остудити, вийняти з форми і прикрасити чорницями.
Двоколірна запіканка з сиром і бананом
- Сир - 180 г
- Банан - 2 шт.
- Яйце куряче - 2 шт.
- Крупа манна - 50 г
- Цукор - 100 г
- Какао-порошок - 2 ст. л.
- Масло вершкове - 0,5 ч. л.
Приготування шоколадного шару. У чашу блендера скласти банани, 1 яйце, цукор (50 г), манну крупу (25 г) та какао-порошок. Подрібнити в однорідну гладку масу.
Читайте такожАроматне лимонне печиво - як спекти неймовірно смачні ласощіЗмастити вершковим маслом форму, викласти в неї шоколадну масу.
У чашу блендера покласти сир, яйце, решту цукру та манної крупи. Подрібнити все до однорідної маси.
Поверх шоколадного шару викласти сирну масу. Відправити у духовку й запікати за температури 180°С до готовності, приблизно 25-35 хвилин.
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