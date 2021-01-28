Така запіканка буде до смаку як дорослим, так і дітям.

Сирна запіканка – ніжний десерт або друга страва, якій можна надавати різні смаки. Зокрема, дуже смачним та оригінальним виходить смаколик із ягодами або фруктами.

Сирно-кокосова запіканка з ягодами

Яйце куряче - 2 шт.

Сир - 200 г

Цукор - 50 г + 2 ст. л. для ягід

Молоко - 100 мл

Кокосова стружка - 80 г

Борошно - 50 г

Ягода будь-яка - 50 г

Масло вершкове - 20 г

Яйця розділити на білки та жовтки.

До сиру додати цукор, жовтки й молоко, збити масу міксером. Висипати борошно і кокосову стружку, перемішати лопаткою.

Читайте такожКанапе на шпажках: як приготувати смачні закускиБілки збити в пишну піну. Додати в основну масу, перемішати акуратно лопаткою.

Ягоди засипати цукром, злегка перемішати.

Форму трохи змастити вершковим маслом. Викласти половину кокосово-сирної маси. Зверху розкласти ягоди з цукром.

Покрити рештою тіста. Зверху розкласти тонкі скибочки масла. Відправити у духовку й запікати приблизно 35 хвилин за температури 170°С, до рум'яного кольору.

Сирно-вівсянкова запіканка з чорницями

Сир - 300 г

Йогурт (без додатків) - 120 г

Чорниці - 100 г

Вівсяні пластівці - 30 г

Яйця - 1 шт.

Цукор - 2 ст. л.

Крохмаль - 2 ст. л.

Сіль - за смаком

Сир з'єднати з йогуртом та збити до однорідності. Додати яйце, цукор і сіль. Збити все блендером до однорідності.

Розділити сирну масу на дві рівні частини. У першу додати вівсяні пластівці й перемішати.

У другу викласти чорницю та крохмаль, збити до однорідності.

Дно форми з високими бортиками вистелити пергаментом. Викласти сирну масу з вівсяними пластівцями й розрівняти. Поверх розподілити чорничну масу.

Відправити запіканку в розігріту до 170ºС духовку на 30-35 хвилин. Готову запіканку остудити, вийняти з форми і прикрасити чорницями.

Двоколірна запіканка з сиром і бананом

Сир - 180 г

Банан - 2 шт.

Яйце куряче - 2 шт.

Крупа манна - 50 г

Цукор - 100 г

Какао-порошок - 2 ст. л.

Масло вершкове - 0,5 ч. л.

Приготування шоколадного шару. У чашу блендера скласти банани, 1 яйце, цукор (50 г), манну крупу (25 г) та какао-порошок. Подрібнити в однорідну гладку масу.

Читайте такожАроматне лимонне печиво - як спекти неймовірно смачні ласощіЗмастити вершковим маслом форму, викласти в неї шоколадну масу.

У чашу блендера покласти сир, яйце, решту цукру та манної крупи. Подрібнити все до однорідної маси.

Поверх шоколадного шару викласти сирну масу. Відправити у духовку й запікати за температури 180°С до готовності, приблизно 25-35 хвилин.

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Автор: УНІАН