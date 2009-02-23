Україна не має намірів здійснювати будь-які дії щодо Прикерченської ділянки шельфу Чорного моря до рішення суду

Арбітражному трибуналу Арбітражного інституту Торгової палати м.Стокгольма, де розглядається справа за позовом компанії «Венко Прикерченська ЛТД» до держави Україна, надано лист прем‘єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо відсутності намірів української сторони здійснювати будь-які дії стосовно Прикерченської ділянки континентального шельфу Чорного моря, яка є предметом спору.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, лист було представлено під час засідання Арбітражного Трибуналу, яке відбулося 11 лютого 2009 року у вигляді телефонної конференції. Засідання за участю юридичних радників сторін та членів Арбітражного трибуналу мало на меті остаточне врегулювання невирішених питань стосовно клопотання «Венко Прикерченська ЛТД» про вжиття запобіжних заходів.

18 грудня 2008 року компанія «Венко Прикерченська ЛТД» звернулась до Арбітражного трибуналу Арбітражного суду Торгової палати м.Стокгольм із запитом про вжиття запобіжних заходів проти держава Україна, які мали на меті примусове обмеження використання державою Україна Прикерченської ділянки континентального шельфу Чорного моря.

11 лютого, під час засідання Арбітражного Трибуналу, сторони надали свої коментарі стосовно необхідності видання наказу про вжиття запобіжних заходів.

Зважаючи на те, що компанія «Венко Прикерченська ЛТД» не висунала жодних заперечень щодо чинності гарантій, наданих в листі Прем‘єр-міністра України Юлії Тимошенко, щодо відсутності намірів української сторони здійснювати будь-які дії відносно Прикерченської ділянки та не надала обґрунтованих доказів про наміри держави вчиняти дії всупереч наданим гарантіям, Арбітражний Трибунал у своєму рішенні від 13 лютого 2009 року зазначив, що надання державою Україна зазначених гарантій позбавляє сенсу застосування запобіжних заходів.

Арбітражний трибунал виніс Процедурний наказ, згідно з яким визнав чинність гарантій, наданих урядом України, та відмовив позивачу в задоволенні клопотання про вжиття запобіжних заходів проти держави Україна.

*** Захист інтересів України у справі за позовом компанії «Венко Прикерченська ЛТД» здійснює Міністерство юстиції України та спеціально залучені Міністерством юридичні радники.