Прокурор обіцяє реагувати на примус киян до мітингів на підтримку мера

Київ. 25 лютого. УНІАН. Прокуратура Києва готова відповідним чином відреагувати в разі отримання звернень громадян з приводу незаконних дій київської влади щодо примусового залучення працівників бюджетних організацій до мітингів на підтримку мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прокурор м. Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ.

«На даний момент жодних звернень громадян з цього приводу не було. В разі (отримання) цих звернень ми доручимо міліції, щоб вони провели перевірку», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, під стінами Київради останнім часом пройшли кілька мітингів на підтримку діяльності мера Києва.

Як заявляли опозиційні депутати Київради, столична влада у примусовому порядку збирає мітинги на свою підтримку. Зокрема, як стверджували у фракції Блоку Віталія Кличка, до неї надходили повідомлення від представників різних служб - транспортників, працівників енергетичних підприємств та інших – “про чергове примусове вигнання людей під мерію”.