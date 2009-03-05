Тимошенко нагородила фігурантів газової кримінальної справи

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО нагородила відзнаками та почесними грамотами Кабінету міністрів керівника Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА, заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Тараса ШЕПІТЬКА, заступника головного бухгалтера НАК «Нафтогаз України» Марію КУШНІР, а також директора юридичного департаменту НАК «Нафтогаз України» Сергія ДАВИДЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на засіданні Кабінету міністрів, на якому А.МАКАРЕНКО та С.ДАВИДЕНКО отримали нагороди від глави уряду.

«Уряд не може роздавати державні нагороди. Але я хотіла би сьогодні вручити спеціальні відзнаки від уряду тим, хто набрався мужності, хто зробив усе, що необхідно для держави, незважаючи на злочинний тиск і злочинні доручення, і забезпечив Україну природним газом по дуже поміркованим цінам і доніс його до людей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, такі відзнаки підтримають Т.ШЕПІТЬКА, який досі, незважаючи на рішення суду, перебуває за гратами, а також М.КУШНІР, що знаходиться у передінфарктному стані у лікарні.

Прем’єр-міністр також розкритикувала поведінку заступника глави СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО у парламенті 4 березня.

«І коли ця напомажена істота, з манікюром, педикюром і з бріоліном на волоссі, пан ХОРОШКОВСЬКИЙ прямо з салону краси вийшов на трибуну Верховної Ради і спокійно доповідав, що він людину, яка виконувала службові обов’язки, кинув за грати, і що людина там вже другий день знаходиться у неможливих умовах, то він доповідав про це з посмішкою, йому було смішно, що у нього з’явилася така влада, що він корупційні інтереси тепер може через таку владу реалізовувати безпосередньо у життя, застосовуючи репресивні можливості», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що «Газпром» вилучив 11 млрд. куб. метрів газу у компанії «РосУкрЕнерго» в рахунок боргів цієї компанії, і за окремим контрактом напряму продав цей обсяг газу НАК «Нафтогаз України». «Цей газ законно належить Україні», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, слідчим управлінням СБУ 2 березня було порушено кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш як 6 млрд. кубометрів природного газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. шляхом зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» своїм службовим становищем. У рамках справи було затримано заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тараса ШЕПІТЬКА.

4 березня в прес-службі «Нафтогазу» заявили, що невідомі люди в чорній камуфляжній формі у і масках увірвались у будівлю НАК в Києві.

Пізніше у прес-центрі СБУ повідомили, що в офісі НАК «Нафтогаз України» в Києві співробітники СБУ проводять слідчі дії в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом заволодіння посадовими особами компанії 6,3 млрд. кубометрів природного газу. При цьому у прес-центрі пояснили, що присутність бійців «Альфи» обумовлена виключно охороною слідчих, «оскільки із вчорашнього дня відбуваються спроби блокування розслідування».

Увечері 4 березня прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що конфлікт навколо НАК «Нафтогаз України» є наслідком боротьби за 11 млрд. кубометрів газу.