Дільничних інспекторів зобов‘язали упорядкувати реєстрацію раніше судимих

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО зобов`язав підлеглих, насамперед, дільничних, до квітня привести в порядок реєстрацію раніше судимих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні у Львові на нараді з дільничними західних регіонів України.

«Всі області до квітня приводять в порядок реєстрацію раніше судимих… Після 1 квітня, хто «залетів», пеняйте на себе», - сказав він.

При цьому він нагадав, що саме 30% злочинів, відповідно до статистики, скоюються саме тими особами, які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі.