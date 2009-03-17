Чернівецького закликають зглянутися на протести прокуратури

Депутати фракції “Блок Віталія Кличка” закликають Київського міського голову розглянути протести прокурора на рішення, пов’язані з керівництвом міста.

Про це говориться в повідомленні прес-служби Блоку Кличка.

“За ініціативою Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з боку київської влади вже досить тривалий час мають місце дії, які у жодному разі не є сумісними із нормами закону та здорового глузду. На відповідні одіозні рішення міського голови неодноразово звертала увагу і прокуратура Києва”, - зазначають у Блоці.

За даними політичної сили, лише за час з моменту проведення дострокових виборів у 2008 році прокуратурою вже було внесено 38 протестів щодо земельних питань і 40 позовів подано до суду. Прокуратурою Києва також внесено протести на ініціативи мера стосовно необґрунтованого підвищення тарифів на комунальні послуги для фізичних та юридичних осіб; розміщення малих архітектурних форм; створення бюро ритуальних послуг; введення транспортного збору за в’їзд у Київ, за в’їзд на міські кладовища; запровадження платних медичних послуг, платних шкільних гуртків; правил благоустрою м. Києва, зазначають у Блоці Кличка.

Автори повідомлення звертають увагу, що відповідно до Закону України «Про прокуратуру» протест на акт, що суперечить закону, повинен бути розглянутий відповідним органом у десятиденний строк після його надходження, а про наслідки його розгляду повідомлено прокурора.

“У випадку із протестами, які було внесено прокуратурою Києва на протиправні рішення київської влади, відповідні строки для розгляду протестів було порушено та проігноровано законні вимоги прокуратури”, - заявляють представники Блоку Кличка.

“Блок Віталія Кличка закликає київську владу на чолі з мером розглянути представлені протести прокурора на незаконні акти, припинити свавілля та подальше ігнорування вимог правоохоронних органів та органів державної влади і турбуватися про благополуччя і добробут киян, а не про власні кишені”, - говориться в повідомленні прес-служби Блоку.