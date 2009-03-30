Пірати, які захопили судна з українцями у складі екіпажів, досі не висунули вимог

Пірати, які захопили судна „Титан” та „Saldanha” з українцями у складі екіпажів, досі не висунули жодних вимог.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ.

«До цього часу, за інформацією українських дипустанов, які зі свого боку одержують інформацію у компанії-оператора, підтверджують, що пірати поки що не оприлюднили свої вимоги у зв’язку з захопленням цих суден», - сказав він.

За словами В.КИРИЛИЧА, за інформацією, одержаною від офіцера з питань безпеки однієї з компаній-операторів судна „Saldanha”, пірати поводяться неагресивно.

Водночас, зауважив В.КИРИЛИЧ, вони поставили питання про обмеження можливостей пересування членів екіпажу на судні, тобто всі члени екіпажу перебувають в одному приміщенні.

Речник МЗС зазначив, що дипломатичні установи України в Греції відстежують розвиток ситуації із захопленням цих суден, перебувають в контакті з компаніями-операторами, а також відстежують публікації в пресі з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, судно „Saldanha” було захоплене піратами в Аденській затоці 22 лютого. До складу екіпажу судна входять 19 громадян Філіппін, двоє румунів та один громадянин України.

Торговельне судно “Титан” було захоплене піратами19 березня в Аденській затоці. Серед 24 членів екіпажу захопленого торговельного судна „Титан” є один громадянин України.

Обидва судна належать грецьким компаніям.