На ринку у Сумах... підірвали кілька кіосків

У Сумах на ринку, що розташований на вулиці Леваневського, минулої ночі невідомі підірвали кілька кіосків.

Як повідомляє сумська інтернет-газета «Сотня», вибухи сталися о третій годині ночі. На місце пригоди окрім чотирьох пожежних машин та міліції прибули підприємці ринку, які звинувачують у скоєному місцеву фірму, з котрою вони конфліктують.

Правоохоронці провели необхідні експертизи та узяли свідчення у сторожів ринку.

За інформацією газети, голова Сумської спілки споживчої кооперації «Козацька слобідка» Світлана АГАФОНОВА переконана, що дана «акція» виконана «за наказом» власника мережі супермаркетів та директора фірми, які претендують на землі ринку.

Від пожежі частково зруйновано три кіоски, ще дві торговельні ятки «ремонту не підлягають». Вогнем знищено й крам підприємців – побутову хімію, продукти харчування тощо.

У секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Сумській області підтвердили зазначену інформацію. Однак, за словами начальника СЗГ Андрія ІВАШИНИ, наразі рано говорити про те, якого роду були вибухи.

“На місце події виїжджали пожежні машини, і спеціалісти цієї служби повинні провести відповідні експертизи, щоб відповісти на запитання, що було причиною виникнення пожежі. Можливо, у бік кіосків було кинуто пляшку із запальною сумішшю, а може і щось інше. Для встановлення істини потрібен час», - сказав А.ІВАШИНА.