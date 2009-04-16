Парламентська ТСК просить перевірити факти зловживань владою Києва

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування порушень посадовими особами Київської міської державної адміністрації просить Генпрокуратуру, МВС та СБУ створити оперативно-слідчу групу для перевірки фактів зловживань з боку київської міської влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив голова парламентської ТСК з питань розслідування обставин порушення Конституції України та законів України, прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу, народний депутат від НУ-НС Кирило КУЛИКОВ.

Крім того, за його словами, комісія просить Генпрокуратуру вжити невідкладні заходи для організації проведення перевірки виконання прокуратурою Києва доручень ТСК та повідомлень про “злочинні дії” київської влади.

Також члени ТСК просять Генпрокуратуру розглянути доцільність перебування на посаді прокурора Києва Євгена БЛАЖІВСЬКОГО.

Комісія також звернулася до Генпрокуратури, МВС та СБУ з проханням надати правову оцінку продажу банку «Правекс» та несплати відповідних податків.