Президент вимагає ретельно розслідувати вбивство активіста руху «Січ»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ провести ретельне розслідування вбивства активіста українського молодіжного руху «Січ» Максима Чайки членами організації «Антифашистська дія».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА.

Зокрема, за її словами, В.ЮЩЕНКО звернувся до МВС та СБУ з вимогою ретельно розслідувати резонансне вбивство М.Чайки, скоєне минулого тижня в Одесі.

І.ВАННИКОВА підкреслила, що Президент вимагає від правоохоронних органів ретельно перевірити версію вбивства з політичних мотивів. Глава держави також вимагає від силовиків надати звіт про розслідування аналогічних інцидентів, скоєних в Одесі протягом 2008 року.

Крім того, І.ВАННИКОВА зазначила, що СБУ має перевірити інформацію про координацію діяльності організації «Антифа» з боку іноземних організацій антиукраїнського спрямування.

«Президент висловив глибоке співчуття родині та близьким Максима Чайки і пообіцяв зробити все, щоб винні у цьому злочині не уникли покарання», - сказала І.ВАННИКОВА.

Як повідомляв УНІАН, Студент Одеського Національного університету імені І.Мечникова, активіст українського патріотичного молодіжного руху «Січ» М.Чайка (1988 р.н.) загинув 17 квітня внаслідок нападу, за даними обласного об`єднання «Просвіта», групи проросійських екстремістів. Убивство сталося на розі Олександрівського проспекту та вулиці Троїцької. Тоді ж ножові поранення також отримав друг загиблого Андрій ДЗЕБАН, який наразі перебуває в лікарні.

Як заявила громадська організація «Вільна Одеса», «вбивство сталося під час сутички між молодими українськими патріотами із «Січі» та учасниками так званого руху «Антифа», яким протегує екс-депутат міськради, лідер партії «Родина» Ігор МАРКОВ».

У партії ”Родина” назвали спроби пов`язати з нею вбивство в Одесі активіста організації «Січ» ”відвертою брехнею”.

У свою чергу, в прес-службі руху «Антифашистська дія» заявили, що вбивство М.Чайки було самообороною.