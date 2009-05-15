СБУ зняла гриф таємності з документів у справі щодо прослуховування Кузьміна

Служба безпеки України зняла гриф таємності з низки документів і передала їх слідчому Генеральної прокуратури у рамках розслідування кримінальної справи, яка стосується прослуховування заступника генпрокурора Рената КУЗЬМІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Києві повідомив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«СБУ всіляко сприяє (Генпрокуратурі) у розслідуванні кримінальної справи по прослуховуванню заступника генпрокурора. Будь-яка процесуальна дія нами виконується. З усіх документів гриф таємності мною знято і передано слідчому для вивчення в рамках розслідування кримінальної справи», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня заступник генпрокурора Р.КУЗЬМІН заявив про незаконне прослуховування його телефонних розмов.

Як йшлося у рапорті до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, Р.КУЗЬМІНУ стало відомо, що СБУ в січні 2008 року порушила проти нього контррозвідувальну справу і протягом року - аж до грудня проводилися оперативно-розшукові заходи, у тому числі які обмежують права людини. Підставою для заведення цієї справи стало нібито порушення Р.КУЗЬМІНИМ режиму роботи з таємними документами, а саме робота з таємними документами за межами режимної установи – Генпрокуратури.

Р.КУЗЬМІН також наголосив, що мав зустріч з В.НАЛИВАЙЧЕНКОМ, який у розмові підтвердив той факт, що така кримінальна справа була порушена і проводилися оперативні заходи, в тому числі незаконне прослуховування телефонних розмов.

При цьому сам В.НАЛИВАЙЧЕНКО стверджував, що він до цих дій не причетний і в цьому винні його підлеглі, а саме Тиберій ДУРДИНЕЦЬ.

Р.КУЗЬМІН також заявив, що працівники Першого управління СБУ на підставі сфальсифікованих документів в Апеляційному суді Житомирської області отримали дозвіл на проведення щодо нього оперативно-технічних заходів. «Таким чином, працівники СБУ незаконно підробили постанову про заведення контррозвідувальної справи, подання до Апеляційного суду Житомирської області про надання дозволу на проведення оперативно-технічних заходів», - зазначається в рапорті.

Р.КУЗЬМІН просив генпрокурора провести перевірку цих фактів і порушити кримінальну справу щодо заступника голови СБУ Т.ДУРДИНЦЯ і безпосередньо проти керівництва СБУ та деяких рядових працівників СБУ.