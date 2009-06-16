Депутати хочуть кримінальну відповідальність за організацію грального бізнесу

Зупинити гральний бізнес в Україні допоможе тільки введення кримінальної відповідальності. Таку думку в коментарях УНІАН висловили народні депутати – представники фракцій БЮТ, КПУ і ”Наша Україна – Народна самооборона”.

Зокрема, народний депутат України від БЮТ Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ переконаний, що ”багато законів в Україні не виконуються, тому що не запроваджена кримінальна відповідальність. За організацію грального бізнесу потрібно вводити саме кримінальну відповідальність”. На думку депутата, відносно гравців, у свою чергу, повинна бути запроваджена адміністративна відповідальність – ”інакше цей закон не виконуватиметься”.

Разом з тим, Д.ВЕТВИЦЬКИЙ виступає проти створення гральних зон, що передбачає прийнятий парламентом закон про заборону грального бізнесу в Україні. ”Гральні зони не потрібні. Цей бізнес повинен бути взагалі заборонений в Україні. Він приніс дуже багато біди – виймав гроші навіть з кишень школярів і студентів. Ми не готові організовувати його знов. Повна заборона грального бізнесу, вважаю, – найкращий на сьогодні варіант”, – вважає парламентарій.

При цьому він не бачить проблем з організацією подальшої зайнятості працівників гральної сфери. ”Проблеми з роботою будуть вирішені. Думаю, в Україні є, де працювати. Можна знайти роботу і людям, і застосування для приміщень – здавати в оренду під корисніші справи. На місці колишніх казино і гральних залів можуть бути відкриті точки громадського харчування, магазини”, – відзначає Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Народний депутат від КПУ Катерина САМОЙЛИК вважає, що правоохоронці можуть затримувати організаторів азартних ігор на підставі діючої законодавчої бази, але не роблять цього, тому що ”не хочуть”.

”Нам дійсно необхідно ввести окрему статтю до Кримінального кодексу України за організацію азартних ігор. Я думаю, що в законі, який розробить Кабмін, обов`язково буде передбачена кримінальна відповідальність, і ми внесемо зміни до Кримінального кодексу”, – вважає депутат від КПУ.

Коментуючи колишню позицію комуністів відносно заборони грального бізнесу, коли фракція не підтримала відповідний законопроект в другому читанні, депутат відзначила, що ”у Компартії були зауваження до другого пункту, яким гральний бізнес заборонявся на декілька місяців”. ”А ми хотіли, щоб питання вирішувалося кардинально”, – заявила К.САМОЙЛИК.

Представник фракції НУ–НС Катерина ЛУК’ЯНОВА вважає, що всі спроби організувати тепер уже підпільний гральний бізнес повинні переслідуватися згідно із законом. ”Потрібно вводити кримінальну відповідальність, однозначно”, - переконана вона.

На думку К.ЛУК’ЯНОВОЇ, ”якщо ми піднімемо акцизи на тютюн і спиртні напої хоча б на 1 коп., то перекриємо втрати від грального бізнесу. Такого хамства, як після ігровиків, Верховна Рада не бачила давно (йдеться про гори сміття, залишені біля ВР після акції протесту представниками грального бізнесу, – УНІАН). Я думаю, що це відповідь на всі питання”, – сказала К.ЛУК’ЯНОВА.

За запровадження кримінальної відповідальності також виступає народний депутат від БЮТ Ігор ВОРОТНЮК. ”Потрібно розглядати введення кримінальної відповідальності за азартні ігри на законодавчому рівні”, – вважає він.

Про активну підтримку запровадження кримінальної відповідальності за організацію азартних ігор в Україні заявив і головний координатор громадянської кампанії ”Форум порятунку Києва” Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

”Необхідно, щоб гральний бізнес був не тільки оголошений протизаконним, але і передбачалася кримінальна відповідальність. На сьогоднішній день правоохоронці не затримують порушників, посилаючись на те, що кримінальна відповідальність за організацію гральних закладів прямо не передбачена. Тому під час припинення дії ліцензій гральні комерсанти, особливо не побоюючись покарання, продовжували ”працювати”, – пояснює В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Головний координатор громадянської кампанії також заявив, що він проти створення гральних зон, оскільки ”ніякої суспільної потреби в їх діяльності не існує”. На його думку, навпаки – сьогодні велика соціальна потреба в припиненні роботи казино та ігрових автоматів, оскільки ”лікування лудоманів – набагато витратніша стаття, ніж уявні доходи від азартних ігор”.

”Світова практика показує, що держава може успішно розвиватися і без грального бізнесу. В Ізраїлі, Ірані, Туреччині, Індонезії казино, ігрові автомати взагалі заборонені. У Фінляндії на всю країну лише одне казино”, – навів приклад В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня 2009 року Верховна Рада прийняла Закон України ”Про заборону грального бізнесу в Україні”. Законом забороняється не тільки гральний бізнес, але і участь в азартних іграх.

4 червня Президент ветував цей закон і запропонував парламенту допрацювати його з метою реальної заборони цієї діяльності на певний період часу до її жорсткого законодавчого врегулювання.

11 червня парламент подолав вето на закон ”Про заборону грального бізнесу в Україні”. ”За” проголосували 390 з 429 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

15 червня ВР України повторно направила цей закон на підпис Президентові.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що не має наміру оскаржити в Конституційному Суді закон про заборону грального бізнесу. За його словами, після подолання вето, ”на жаль, тут компетенція і повноваження Президента вичерпані”. Він відзначив, що в даному випадку немає предмету неконституційності рішення. При цьому В.ЮЩЕНКО вважає, що, заборона грального бізнесу приведе до поглиблення тінізації та криміналізації грального бізнесу.