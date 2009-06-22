Адвокат Зварича заявляє, що його підзахисний жодних свідчень не давав

Екс-голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор ЗВАРИЧ жодних свідчень, як про це повідомили деякі ЗМІ з посиланням на прокуратуру Львівської області, не давав.

Про це заявив кореспонденту УНІАН адвокат І.ЗВАРИЧА Ігор САВКА.

«Будь-яких нових свідчень, окрім тих, що були оприлюднені раніше, І.ЗВАРИЧ не давав, принаймні за моєю участю. Мій підзахисний надалі перебуває у львівському СІЗО, у минулу п‘ятницю я особисто був у нього», - повідомив адвокат.

За його словами, інформація у ЗМІ не відповідає дійсності.

У свою чергу керівник прес-служби прокуратури Львівської області Мар‘яна ГАЙОВСЬКА у коментарі УНІАН заявила, що оприлюднена газетою «Сегодня» інформація з посиланням на джерело у прокуратурі Львівської області «не відповідає дійсності».

«Все, що стосується екс-судді І.ЗВАРИЧА – у компетенції Генеральної прокуратури України, яка і проводить розслідування цієї справи. Прокуратура Львівської області не має даних про хід розслідування цієї справи і тим більше не уповноважена давати будь-які коментарі з цього питання», - зазначила М.ГАЙОВСЬКА.

Начальник управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Петро КОВАЛЬ заявив УНІАН, що «відмовляється від будь-яких коментарів журналістам». «Ведеться розслідування. А все, що стосується справи – слідча таємниця», - заявив П.КОВАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2008 року проти тодішнього голови Львівського апеляційного адмінсуду І.ЗВАРИЧА Генпрокуратура порушила кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків за місцем роботи та проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

15 грудня УСБУ в Львівській області оголосило І.ЗВАРИЧА в розшук, оскільки він зник з приватної клініки, в якій був на лікуванні.

18 грудня 2008 року Верховна Рада дала згоду на його звільнення з посади та арешт.

9 березня цього року він був затриманий у Львові працівниками Служби безпеки України. 10 березня його доправили до Києва.

Печерський райсуд столиці обрав стосовно І.ЗВАРИЧА як міру запобіжного заходу взяття під варту.