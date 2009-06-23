Луценко каже, що наркодилери кришуються з УБОЗ і СБУ

В рамках ліквідації міжнародного наркоугруповання, кілька десятків членів якого уже затримано, міліція проводить слідчі дії для затримання ще 80 збувачів наркотиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО. (18 червня в результаті спільної операції співробітників органів внутрішніх справ країн СНД в Україні та ряді країн Співдружності було заарештовано кілька десятків членів організованого злочинного угруповання, яке розповсюджувало важкі наркотики, зокрема кокаїн – УНІАН).

Він розповів, що на початку 2008 року працівники відділу боротьби з незаконним оборотом наркотиків ГУ МВС України в АРК отримали оперативну операцію про те, що в розважальних закладах Криму та під час проведення Міжнародного музичного фестивалю «Республіка-Z» не встановлені особи збувають кокаїн і амфетамін серед молоді. У результаті перевірки встановлено, що учасники угруповання мають корумповані зв’язки у владних та правоохоронних структурах, зокрема в УБОЗі та СБУ. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, найближчим часом керівництво МВС проведе закриту зустріч з керівництвом СБУ та надасть оперативну інформацію про окремих працівників служби для прийняття відносно них відповідних заходів.

Продовжуючи тему, міністр повідомив, що в наркоугруповання було залучено спеціальних агентів МВС. Таким чином вдалося з’ясувати, що до ОЗУ входить більше 30 осіб з числа громадян України, Росії, Білорусі, Німеччини та Казахстану, які налагодили міжнародні канали постачання кокаїну з Латинської Америки до України та інших країн, створивши таким чином розгалужену мережу його розповсюдження в містах Санкт-Петербург (Росія), Кельн (Німеччина), Київ, Одеса, Чернігів, Сімферополь, Севастополь, Харків.

Враховуючи небезпечність угруповання та законспірований характер, було розроблено спеціальну операцію, в ході якої проведено контрольовані закупівлі наркотиків на суму понад 300 тис. доларів. При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що під час першої такої закупівлі через непрофесійні дії окремих співробітників СБУ було поставлено під загрозу життя агента МВС, який був залучений у злочинне середовище. За словами міністра, МВС попросило співробітників СБУ провести санкціоноване прослуховування, однак при передачі партії наркотику працівниками спецслужби ця партія була вилучена. Завдяки координації дій, співробітниками внутрішніх справ Росії було розроблено детальний план реалізації справи для одночасного затримання усіх фігурантів. Зокрема, за вказівкою заступника міністра МВС України Володимира ЄВДОКИМОВА було створено 31 слідчо-оперативну групу та прийнято рішення про проведення 30 обшуків на території України і Росії. В результаті проведення спеціальної операції в Санкт-Петербурзі, Києві і Чернігові було затримано 23 учасника ОЗУ на чолі з лідером української злочинної ланки, мешканцем Києва.

Під час оперативних заходів у злочинців вилучено понад 7 кг кокаїну, маріхуана, макова соломка, екстазі, амфетамін, вартість яких за цінами “чорного ринку” становить понад 6,2 млн. грн. Крім того, у членів ОЗУ вилучено 4 пістолети іноземного виробництва, набої, гроші та коштовності. Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на 18 квартир злочинців у Києві, Чернігові, Санкт-Петербурзі, автомобілі престижних марок та інше майно на загальну суму понад 15 млн. грн.