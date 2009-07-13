Податківцями зайнялася прокуратура: вони не помітили порушень на 4 млн.

Прокуратура Кіровоградської області порушила кримінальну справу за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками Ульяновського відділення Гайворонської міжрайонної ДПІ, які під час перевірок не помітили порушень майже на 4 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Встановлено, що зазначені службові особи провели перевірку дотримання фізичною особою - підприємцем вимог податкового законодавства і склали акт з фіксацією незначних порушень. Згодом з’ясувалось, що приватний підприємець безпідставно завищив податковий кредит на суму понад 500 тис. грн. й ухилився від сплати ПДВ майже на 3,7 млн. грн.

В іншому випадку службові особи названої податкової інспекції неналежним чином провели перевірку взаємовідносин платника податків з іншим суб’єктом господарювання, у результаті чого держбюджет недоотримав 100 тис. грн. податків.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Слідство у справі триває.