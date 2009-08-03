Про замовників убивства Гонгадзе можемо ніколи не дізнатися

Адвокат вдови Георгія Гонгадзе Валентина ТЕЛИЧЕНКО має намір оскаржити в суді заборону Генеральної прокуратури на ознайомлення з процесуальними документами у справі про вбивство журналіста.

Про це В.ТЕЛИЧЕНКО повідомила в інтерв`ю газеті «Известия в Украине» (№138 від 3 серпня).

«На жаль, я не маю доступу до матеріалів справи. Я вже подала прохання - дозволити мені ознайомитися з процесуальними документами у справі, які не мають таємниці слідства. Але дістала відмову. Його я оскаржу в суді», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ також повідомила, що наполягатиме на проведенні ДНК-експертизи і цілого ряду інших досліджень. «Експертизи мають бути проведені за кордоном за участю українських фахівців», - наголосила вона.

В.ТЕЛИЧЕНКО припускає, що справу колишнього начальника Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія ПУКАЧА буде направлено до суду до президентських виборів.

«У мене є така підозра. Судіть самі. Заступник генпрокурора Микола ГОЛОМША повідомляє, що експертизу проведуть за три тижні. Не встигли знайти фрагменти черепа - як про це вже говорять привселюдно. Не встигли знайти рукавички ПУКАЧА - як прес-служба Генпрокуратури звітує про чергове істотне досягнення в ході слідства. Все це викликає підозри, що є велике бажання до виборів президента передати справу до суду», - пояснила адвокат.

На її думку, якщо справу буде направлено до суду до президентських виборів, то з обвинувачених буде лише О.ПУКАЧ. «Про замовників ніколи не дізнаємося. На цьому все закінчиться», - припустила В.ТЕЛИЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня вранці в Білоцерківському районі Київської області неподалік від села Сухоліси слідчий-оперативна група виявила «фрагменти черепа, які можуть належати Георгію Гонгадзе». Разом з тим, в Генпрокуратурі зазначили, що залишки черепа пошкоджені, оскільки свого часу на місці, де вони були знайдені, «працював екскаватор». Також у Генпрокуратурі з посиланням на попередні висновки експертів повідомили, що «на сьогоднішній день знайдено фрагмент, за яким можна ідентифікувати череп».

Вбивство Г.Гонгадзе було скоєне восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх працівників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – О.ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року.

21 липня 2009 року в селі Молочки Чудновського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано.

Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників вбивства Г.Гонгадзе і пообіцяв показати слідчим місце, де знаходиться голова журналіста.

Разом з тим, 23 липня на той час адвокат О.ПУКАЧА Сергій ОСИКА, посилаючись на слова свого підзахисного, заявив, що О.ПУКАЧ не називав слідству замовників вбивства Г.Гонгадзе, а також не вказував місце, де знаходиться його голова.