Через зарплати в конвертах бюджет Черкас втратить 80 млн. грн.

Через поширену практику виплати зарплат у конвертах бюджет Черкас, за підрахунками Департаменту бюджетної політики Черкаського міськвиконкому, втратить цього року 80 млн. грн.

Як повідомила кореспондентові УНІАН директор Департаменту Наталія ДЖУГАН, податок з доходів фізичних осіб - основний бюджетонаповнюючий податок (близько 80% від загального фонду).

”Цього року в умовах фінансової кризи в міському бюджеті не вистачає 26 млн. грн. лише на заробітну плату бюджетникам. Легалізація зарплат на підприємствах міста може допомогти з наповненням бюджету”, - відзначила Н.ДЖУГАН.

У Черкасах більше 5000 підприємств, де зарплата нижча 1500 грн.