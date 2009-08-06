Через зарплати в конвертах бюджет Черкас втратить 80 млн. грн.
09:57, 06 серпня 2009Право
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Через поширену практику виплати зарплат у конвертах бюджет Черкас, за підрахунками Департаменту бюджетної політики Черкаського міськвиконкому, втратить цього року 80 млн. грн.
Як повідомила кореспондентові УНІАН директор Департаменту Наталія ДЖУГАН, податок з доходів фізичних осіб - основний бюджетонаповнюючий податок (близько 80% від загального фонду).
”Цього року в умовах фінансової кризи в міському бюджеті не вистачає 26 млн. грн. лише на заробітну плату бюджетникам. Легалізація зарплат на підприємствах міста може допомогти з наповненням бюджету”, - відзначила Н.ДЖУГАН.
У Черкасах більше 5000 підприємств, де зарплата нижча 1500 грн.
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